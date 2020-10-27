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27.10.2020 13:33
Рубрика: Экономика

Туристический проект Гипербореи в Заполярье попал в отраслевые лидеры

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Культурный проект "Гиперборейский Новый год", который действует в Ковдорском районе Мурманской области, стал финалистом Национальной премии Russian Event Awards 2020 в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры". Об этом сообщил глава Ковдорского района Сергей Сомов. Кроме "Гиперборейского Нового года", в число финалистов вошел рыбный фестиваль "Треска по-мурмански" в областном центре.
Фото: страница Сергея Сомова в социальной сети Фото: страница Сергея Сомова в социальной сети
Фото: страница Сергея Сомова в социальной сети
Фото: youtube.com
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Этот праздник проводится третий год в рамках культурно-этнографического проекта "Ковдор - столица Гипербореи". Он вырос из древних легенд о великом змее по имени Куввт, символе вечности, который просыпается в самую темную ночь в году, чтобы восстановить мировой порядок и подарить людям свет и добро.

Торжество отмечается  22 декабря - в день зимнего солнцестояния, который является самым коротким в году. Отметить Новый год по-гиперборейски съезжаются не только жители Мурманской области, но и гости из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Туапсе, Волгограда, Белореченска, Невинномысска.

Проект "Ковдор - столица Гипербореи" реализуется городской администрацией и местными активистами при поддержке местного градообразующего предприятия. Ковдор является моногородом, поэтому основная цель проекта - развитие новых туристических направлений и малого бизнеса, позволяющего создавать новые рабочие места. Ранее проект стал лауреатом национальной премии "Серебряный лучник" и серебряным призером фестиваля "Silver Mercury-2019".

На соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В финал вышли 256 отечественных проекта и 3 зарубежных. Общенациональный финал премии состоится в декабре в Екатеринбурге.

Справка "РГ"

В древних письменных источниках Греции, Индии, Персии и других стран имеется описание народов, населявших территорию приполярной России более 2,5 тысяч лет назад. Так, один из виднейших ученых античного мира Плиний Старший писал о гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у полярного круга, и генетически связанном с эллинами через культ Аполлона Гиперборейского. "Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем", - отмечал ученый в своем труде "Естественная история". Эти свидетельства стали основой известного сегодня мифа о Гиперборее как полярной прародине человечества.

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