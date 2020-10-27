В Калининграде трое мужчин погибли при пожаре в центре реабилитации

Тела троих мужчин обнаружены при тушении пожара в одноэтажном доме с мансардой в Ленинградском районе Калининграда.

Трагедия произошла ночью 27 октября на улице Гончарова. Как сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области, по предварительным данным, в сгоревшем помещении располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. Учредителем его является одна из калининградских региональных общественных организаций.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Сейчас на месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России. Детально фиксируется обстановка на месте происшествия, изучается документация реабилитационного центра, устанавливается круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Ход следствия контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.