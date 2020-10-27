В Петербурге начали преподавать взрослые дисциплины детям

Новости

Ксения Собчак заразилась коронавирусом 13:08
В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху 13:03
Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске 12:59
В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти 12:57
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 12:52
В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме 12:38
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины 12:34
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях 12:31
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
В Литве ужесточили карантин 12:10
В США на аукционе распродадут коллекцию "шпионских предметов КГБ" 12:08
Девять неизвестных новелл Пруста впервые опубликуют на русском языке 12:03
Нурмагомедов выложил фото сломанного до боя с Гэтжи пальца 12:02
Хор и оркестр театра Ла Скала отправили на карантин 11:55
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку 11:54
Госдума вводит для омбудсмена запрет хранить деньги за рубежом 11:47
Работодателей научат проводить онлайн-стажировки для студентов 11:43
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза 11:40
Володин рассказал о депутате, заразившемся COVID-19 на "пленарке" 11:29
Звезда 90-х Влад Сташевский возвращается на ТВ 11:21
В Москве зарегистрировано 4312 новых случаев COVID-19 11:02
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:01
Министерства обороны СГ проводят совместную коллегию 10:57
Apple поднимет цены в магазине App Store 10:51
В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом Ан-2 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 12:18
Рубрика: Общество

Знают в школе

В Петербурге начали преподавать взрослые дисциплины детям
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
Постигать сложные науки лучше с детства, уверены педагоги. Дети с интересом усваивают знания, запоминают события, приобретают новые навыки и знакомятся с будущей профессией. Сегодня в школе-технопарке "Кудрово" дети делают первые шаги в научном поиске под руководством студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ".

Аспирант кафедры микро- и наноэлектроники Владислав Лемозерский работает педагогом дополнительного образования по дисциплинам "Электроника" и "Бионика" для начальной и средней школы. Выбор места работы молодой ученый объясняет стремлением передать знания и опыт детям, привить им любовь к точным наукам и инженерному делу.

Работодателей научат проводить онлайн-стажировки для студентов

На занятиях по бионике учащиеся знакомятся с базовыми понятиями дисциплины, примерами бионических моделей, основными характеристиками элементов биосистем, ответственных за рецепцию, ориентацию, навигацию, хранение и обработку информации.

На занятиях по программе "Электроника" ребята знакомятся с ее основами, учатся изготавливать и настраивать радиотехнические изделия, оформлять техническую документацию, осваивают новые информационные технологии и средства телекоммуникаций, решают нестандартные производственные задачи.

В этом году электронику как дополнительный предмет выбрали 100 школьников

- В этом году электронику как дополнительный предмет выбрали более ста школьников, большинство из них - учащиеся третьих классов. Ученики узнают принципы действия, способы включения и условные обозначения основных элементов электроники, учатся пользоваться мультиметром, измерять основные параметры элементов электрических цепей - ток, напряжение, сопротивление, - рассказывает Владислав.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Чем новая удаленка отличается от старой

Занятия по бионике и электронике проходят в игровой форме, которая позволяет легко усваивать материал. Ребята работают с оптическим, растровым и атомно-силовым микроскопами, оптико-электронной системой для измерения электрофизических свойств поверхностей и другими приборами. Знания детей оцениваются с помощью мини-конкурсов, решения задач, тестов и зачетных работ.

Особое внимание преподаватель уделяет познавательной активности школьников, развитию их творческих умений, формированию научного мировоззрения и мотивации к самообразованию. "Дети развивают свои исследовательские способности и навыки к самостоятельной деятельности, учатся работать в команде, аргументированно защищать свою точку зрения, адекватно воспринимать критику", - рассказывает Владислав.

Всего в "Кудрово" действуют семь высокотехнологичных лабораторий. Дополнительные занятия, которые проводят для школьников студенты старших курсов и аспиранты университета, - это новый взгляд на образование и формирование исследовательских навыков у будущих программистов, физиков, инженеров и математиков.

В течение года здесь занимаются около 1200 школьников как очно, так и в интерактивном режиме с использованием базы образовательных организаций - сетевых партнеров, расположенных в каждом муниципальном образовании региона. Начиная с первого класса будущие абитуриенты инженерных вузов знакомятся с лабораторным оборудованием, приобретают опыт решения практических задач, что дает им значительное преимущество при поступлении в вуз на технические направления подготовки.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху
Госдума приняла закон о Конституционном Суде
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии