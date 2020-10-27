В Петербурге начали преподавать взрослые дисциплины детям

Постигать сложные науки лучше с детства, уверены педагоги. Дети с интересом усваивают знания, запоминают события, приобретают новые навыки и знакомятся с будущей профессией. Сегодня в школе-технопарке "Кудрово" дети делают первые шаги в научном поиске под руководством студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ".

Аспирант кафедры микро- и наноэлектроники Владислав Лемозерский работает педагогом дополнительного образования по дисциплинам "Электроника" и "Бионика" для начальной и средней школы. Выбор места работы молодой ученый объясняет стремлением передать знания и опыт детям, привить им любовь к точным наукам и инженерному делу.

На занятиях по бионике учащиеся знакомятся с базовыми понятиями дисциплины, примерами бионических моделей, основными характеристиками элементов биосистем, ответственных за рецепцию, ориентацию, навигацию, хранение и обработку информации.

На занятиях по программе "Электроника" ребята знакомятся с ее основами, учатся изготавливать и настраивать радиотехнические изделия, оформлять техническую документацию, осваивают новые информационные технологии и средства телекоммуникаций, решают нестандартные производственные задачи.

В этом году электронику как дополнительный предмет выбрали 100 школьников

- В этом году электронику как дополнительный предмет выбрали более ста школьников, большинство из них - учащиеся третьих классов. Ученики узнают принципы действия, способы включения и условные обозначения основных элементов электроники, учатся пользоваться мультиметром, измерять основные параметры элементов электрических цепей - ток, напряжение, сопротивление, - рассказывает Владислав.

Занятия по бионике и электронике проходят в игровой форме, которая позволяет легко усваивать материал. Ребята работают с оптическим, растровым и атомно-силовым микроскопами, оптико-электронной системой для измерения электрофизических свойств поверхностей и другими приборами. Знания детей оцениваются с помощью мини-конкурсов, решения задач, тестов и зачетных работ.

Особое внимание преподаватель уделяет познавательной активности школьников, развитию их творческих умений, формированию научного мировоззрения и мотивации к самообразованию. "Дети развивают свои исследовательские способности и навыки к самостоятельной деятельности, учатся работать в команде, аргументированно защищать свою точку зрения, адекватно воспринимать критику", - рассказывает Владислав.

Всего в "Кудрово" действуют семь высокотехнологичных лабораторий. Дополнительные занятия, которые проводят для школьников студенты старших курсов и аспиранты университета, - это новый взгляд на образование и формирование исследовательских навыков у будущих программистов, физиков, инженеров и математиков.

В течение года здесь занимаются около 1200 школьников как очно, так и в интерактивном режиме с использованием базы образовательных организаций - сетевых партнеров, расположенных в каждом муниципальном образовании региона. Начиная с первого класса будущие абитуриенты инженерных вузов знакомятся с лабораторным оборудованием, приобретают опыт решения практических задач, что дает им значительное преимущество при поступлении в вуз на технические направления подготовки.