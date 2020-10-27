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27.10.2020 16:14
Рубрика: Власть

В Петербурге появилась Аллея памяти погибших медиков

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в саду Прометей появилась Аллея памяти медработников, погибших в пандемию коронавируса, сообщает администрация Северной столицы.

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На аллее высажено 30 кленов и установлена памятная доска. Также памятные доски появятся во всех 26 медицинских учреждениях города, где врачи и медсестры заразились, исполняя служебный долг, в результате чего скончались.

По официальным данным, в Петербурге подтверждено 29 случаев смерти врачей от коронавирусной инфекции.

В центре города на Малой Садовой еще весной появился мемориал погибшим врачам. Там больше сотни фотографий. Их вешают друзья и родные погибших врачей.

Разница в цифрах объясняется тем, что в городскую статистику попадают лишь те случаи, когда врач не страдал какими-то другими опасными заболеваниями и точно заразился от пациента.

Врачи страдают от коронавируса больше всего. Так, по статистике администрации Петербурга, региональные компенсации из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе получили 8447 медработников. Всего же в Петербурге подтверждено с начало пандемии 58236 случаев COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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