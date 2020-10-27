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27.10.2020 15:57
Рубрика: Культура

В Петербурге раздали "Золотые софиты"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
На сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева состоялась церемония награждения лауреатов высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит" по итогам сезона 2019-2020. Необычного, прерванного пандемией.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Проведение праздника до последнего было под вопросом: отменят? Проведут в онлайн-формате, как планируют показать "Золотую маску"?

Конечно, не раз за вечер вспоминали "удаленку", "самоизоляцию". Как резко оборвался в конце марта театральный сезон и началась странная жизнь: отсутствие спектаклей, очных репетиций. Весело, с юмором показали, чем занимались, что было в тренде, когда жили в дистанции друг от друга. Зачем-то запасались туалетной бумагой. Отращивали бороды. Гуляли с братьями нашими меньшими. Заказывали пиццу. Лежали на диване - и беспрерывно ели, и пили алкоголь. Делали ремонт в квартире. Осваивали неведомую ранее кулинарию, выращивали урожаи на даче. Жили в интернете: овладели Zoom, репетировали, читали стихи, сказки, пели песни - для зрителей, смотрели кино и спектакли. Далее - покупали туры в Сочи… Практически всё - вместо любимой работы. Как сказала в видеообращении замминистра культуры РФ Алла Манилова, "странное время, разлучившее людей, лишающее нас объятий и рукопожатий".

Фото: Валерий Неукрытый / театр "У Моста"
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Номинационный совет во главе с народным артистом России Николаем Буровым решил наградить специальным призом "За самое яркое впечатление прошедшего сезона" выпускной курс РГИСИ профессора Вениамина Фильштинского - за спектакль "Наш класс". Как сказал мастер: "Труднейшее время мы все переживаем, и это большое мужество - все-таки праздновать сегодня "Золотой софит". Мой курс закончил обучение в труднейших условиях. Мы не сыграли пять спектаклей, которые подготовили. Не все ребята смогли прийти сегодня получить награду - заболели этой проклятой болезнью". Знаменитый режиссер и педагог вспомнил слова драматурга Александра Володина, ленинградца: "Театр должен помогать людям жить".

"Золотым софитом" студентов отметили впервые. "Это завтрашний день нашего театра, рождение нового театрального чуда", - подчеркнул Николай Буров.

В музыкальном театре награды распределили следующим образом: Олеся Петрова - за роль Амнерис в спектакле "Аида" в Михайловском театре (постановка Игоря Ушакова, музыкальный руководитель и дирижер Александр Ведерников), Петр Соколов - за роль Гумберта Гумберта в спектакле "Лолита" в постановке Славы Даубнеровой в Мариинском театре (музыкальный руководитель Валерий Гергиев, дирижер Сергей Неллер), отмечен хор в "Лолите" (хормейстер Павел Теплов). Не первый "Золотой софит" у Вячеслава Окунева, нынче - за сценографию и костюмы к музыкальному спектаклю "Скрипач на крыше" в постановке Льва Рахлина в Театре-фестивале "Балтийский дом".

Лучшим драматическим спектаклем на малой сцене назван "Лёха", постановка театра "Суббота". Режиссер Андрей Сидельников лаконично заметил: "Думал, в очередной раз мы не пройдем". И еще одну статуэтку взяла "Суббота": за целостность сценографии и светового решения спектакля Татьяны Ворониной "872 дня. Голоса блокадного города" - Елене Жуковой и Евгению Ганзбургу.

Награжден кукольный спектакль "Домашние монстры" Светланы Бень в театре "Karlsson Haus". А лучший спектакль негосударственного театра - "Диджей Павел" Дмитрия Волкострелова и Ко в театре роsт.

Театр "Мастерская", в котором Александр Баргман выпустил спектакль "Сирано де Бержерак", забрал три приза: "Лучший спектакль на большой сцене", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая мужская роль" (Евгений Шумейко - за роль Сирано).

Фото: Вадим Балакин/Пермский театр "У Моста"
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Приз "Лучшая женская роль" получила актриса Театра Комедии имени Н.А. Акимова Ирина Цветкова - за роль бабушки Марии Васильевны в спектакле "Как живется-можется" в постановке Татьяны Казаковой. В номинации "Лучшая роль второго плана" приз достался актеру Театра имени Ленсовета Александру Сулимову - за роль Прохожего в спектакле "Валентин и Валентина" в постановке Юрия Цуркану.

Большинство лауреатов присутствовали в зале. Были рады, что праздник состоялся, счастливы, что получили эту премию. Всех, кто не смог прийти на праздник из-за болезни, приветствовали аплодисментами (шла телетрансляция). Благодаря гаджетам на связь выходили заболевшие - даже из больничных палат. Пожелание здоровья было самым актуальным напутствием. И призы доверили вручать не коллегам, как обычно, а врачам.

- Не болейте. Будьте здоровы! Носите маски. Не унывайте. Ешьте витамины, гуляйте на воздухе, - советовали врачи. И благодарили создателей спектаклей за веру, надежду и любовь к жизни, радость, которую они несут людям. А служители Мельпомены выражали признательность медикам за то, что всегда придут на помощь. И те, и другие дарят людям свою любовь.

К слову

Режиссером 26-й церемонии "Золотого софита" был Сергей Морозов, художественный руководитель Театра "На Литейном", а ведущими - актеры этого театра.

Премии Номинационного совета

Людмиле Ковалевой - профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени А.Я. Вагановой - за неоценимый вклад в развитие искусства балета.

Борису Эйфману - за создание уникального учебного комплекса "Академия танца Бориса Эйфмана" и "Детский театр танца".

Творческой команде Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова - за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве "БДТ digital".

Специальные призы Экспертного совета

Доценту кафедры сценической речи Российского государственного института сценических искусств Валентине Белецкой - за многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол.

Художнику по костюмам Татьяне Ногиновой - за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана
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Актеру Андрею Феськову - за смелое погружение в парадоксы творчества. Спектакль "Ночной писатель" в постановке Яна Фабра в АБДТ имени Г.А. Товстоногова.

Солисту Театра балета имени Леонида Якобсона Андрею Сорокину - за воплощение образа Германна в балете "Пиковая дама".

Актерам Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову за дуэт Хармсов в спектакле "Исследование ужаса". Проект "Квартира", режиссер Борис Павлович.

Спектаклю "Ножницы" - за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем. Постановка Георгия Цнобиладзе в Театре драмы и кукол "Святая крепость" (Выборг).

Детскому музыкальному театру "Зазеркалье" - за последовательное воспитание молодых актеров.

Коллективу создателей энциклопедии "Санкт-Петербургский государственный театр Музыкальной комедии от А до Я" Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву.

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