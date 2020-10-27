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27.10.2020 23:37
Рубрика: Общество

В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Петербурге в возрасте 74 умер детский писатель Михаил Яснов. Сообщение об этом на своей странице в Facebook разместила его супруга Ася Петрова.

"Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить", - написала Ася Петрова.

Михаил Яснов (настоящая фамилия Гурвич) родился в Ленинграде в 1946 году. Его путь в писательство был трудным. Изначально он поступил на филфак ЛГУ на вечернее отделение, работал грузчикам, в свободные минуты писал, сотрудничал с издательствами.

Изначально, правда, Яснов специализировался на лирике и на переводах с французского. К слову, даже после того как Яснов получил всесоюзную известность в качестве детского писателя, он все равно продолжал переводить французскую лирику и рецензировать статьи на эту тему.

Детские книги у Михаила Яснова стали выходить с конца семидесятых. Читатели их сразу полюбили, причем, у писателя получилось достичь самого высокого результата, его стихи полюбили и дети, и их родители.

На книгах Михаила Яснова выросло не одно поколение советских и российских детей, например, именно он написал стихотворение по "Чучело-Мяучало". Родители охотились в книжных магазинах на сборник Яснова "Лекарство от зевоты".

В последние годы Михаил Яснов также выпускал аудиокниги, где сам читал свои стихи.

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