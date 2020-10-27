В Петербурге суды прекратили прием посетителей

Из-за непростой эпидемической ситуации петербургские суды с 28 октября переходят на особый режим работы, который будет действовать до специального распоряжения.

В частности, как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в здания судов больше не будут пускать слушателей, также прекращаются личные приемы граждан.

Прием документов осуществляется только в электронном виде, отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Таким образом, если гражданину нужно подать исковое заявление, он может сделать это через портал "Госуслуги" или же воспользоваться своим правом послать документы в конверте по почте.