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27.10.2020 15:37
Рубрика: Культура

В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Более чем у десяти актеров театра имени Ленсовета в Петербурге выявлена коронавирусная инфекция, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Ларису Луппиан.

Хор и оркестр театра Ла Скала отправили на карантин

Известно, что COVID-19 был поставлен народному артисту России Сергею Мигицко. Артист перенес болезнь в легкой форме и практически уже выздоровел, на днях он сдал второй отрицательный тест на коронавирус и в скором времени его ждут в театре.

Сотрудники театра регулярно проходят тестирование на COVID-19, все заболевшие отправляются домой на самоизоляцию.

По словам Луппиан, 70-летний Михаил Боярский с заболевшими не контактировал, все спектакли с его участием проходят в обычном режиме.

Афиша театра Ленсовета, как и других учреждений культуры, сейчас постоянно трансформируется. Так, накануне вместо постановки "Сон об осени" в театре давали спектакль "Сотворившая чудо", 27 октября на большой сцене должен был идти "Гамлет", но в силу обстоятельств будут играть постановку "Без вины виноватые".

В театре отмечают, что купленные билеты действительны на новые спектакли, а если зрители хотели увидеть какую-то конкретную постановку, то они вправе вернуть билеты в кассу до 1 ноября.

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