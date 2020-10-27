В Псковской области завотделением больницы умерла от коронавируса

В Псковской области от коронавирусной инфекции скончалась заведующая инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы врач-инфекционист Валентина Станак. Об этом со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко сообщает штаб по противодействию распространения COVID-19.

Коронавирусная инфекция у Валентины Станак была диагностирована 12 октября, спустя двенадцать дней завотделением попала в реанимацию. Коллеги диагностировали у врача двухстороннюю внебольничную пневмонию.

Три дня врачи бились за жизнь Станак, но оказались бессильны, утром 27 октября она скончалась.

С начала пандемии в Псковской области диагностировано 7457 случаев коронавирусной инфекции. Причем, Невельский район на общем фоне выглядит относительно благополучно, здесь зарегистрирован с начала пандемии 221 случай COVID-19, для сравнения, в Пскове - 2577.

В Псковской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 4473 человека, скончались - 68.