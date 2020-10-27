В Вологде врачи спасли пациентку с двумя клиническими смертями за день

Вологодские врачи спасли жительницу города Веру Комарову, перенесшую две клинические смерти в один день. Теперь у нее два дня рождения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Все началось с того, что Вера Комарова почувствовала себя плохо. Появилась сильная боль в груди, стало трудно дышать. Муж вызвал бригаду скорой помощи. Через восемь минут приехали фельдшеры Андрей Тельминов и Сергей Копотин. Электрокардиограмма подтвердила острый инфаркт миокарда. Во время осмотра женщина потеряла сознание. Произошла остановка сердца.

Несколько минут фельдшеры занимались реанимацией, делали дефибрилляцию, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, медикаментозную терапию. Сердце снова забилось.

На помощь фельдшерам прибыла вторая реанимационная бригада - врач Юрий Кутье и фельдшеры Сергей Суворов и Владимир Харинский. И в этот момент у Веры Комаровой во второй раз остановилось сердце. Наступила клиническая смерть. Для восстановления ритма сердца и дыхания потребовались секунды.

Пациентку срочно доставили в Региональный сердечно-сосудистый центр. Как рассказал рентгенэндоваскулярный хирург центра Андрей Москалев, у женщины случился обширный инфаркт - тромб закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь, и развился некроз. Но врачи успели все сделать вовремя.

Сегодня Вере Комаровой значительно лучше. Но ей предстоит длительная реабилитация. Женщина потихоньку ходит, занимается лечебной физкультурой, массажем. И благодарна всем врачам, которые спасли ей жизнь. 10 ноября жительнице Вологды исполнится 56 лет.