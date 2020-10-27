В Вологде врачи спасли пациентку с двумя клиническими смертями за день

Новости

Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы 17:07
В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок 16:56
На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19 16:27
Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса 16:18
В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения 16:15
В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
Жительница Нижневартовска отдала мошенникам 5 млн рублей 16:01
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 15:45
В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом 15:37
Головченко рассказал о тематике Всебелорусского народного собрания 15:31
Матвиенко предложила создать группу в БРИКС по борьбе с последствиями COVID 15:31
Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи 15:25
Студентам на "дистанционке" предлагают вернуть плату за обучение 15:21
На Урале назвали заведения, которые продолжат работать с 23 до 6 часов 15:19
Оклады судей в следующем году не будут увеличены 15:11
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств 15:00
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 15:00
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов 14:58
Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 16:28
Рубрика: Общество

В Вологде врачи спасли пациентку с двумя клиническими смертями за день

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Вологодские врачи спасли жительницу города Веру Комарову, перенесшую две клинические смерти в один день. Теперь у нее два дня рождения, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Петербурге появилась Аллея памяти погибших медиков

Все началось с того, что Вера Комарова почувствовала себя плохо. Появилась сильная боль в груди, стало трудно дышать. Муж вызвал бригаду скорой помощи. Через восемь минут приехали фельдшеры Андрей Тельминов и Сергей Копотин. Электрокардиограмма подтвердила острый инфаркт миокарда. Во время осмотра женщина потеряла сознание. Произошла остановка сердца.

Несколько минут фельдшеры занимались реанимацией, делали дефибрилляцию, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, медикаментозную терапию. Сердце снова забилось.

На помощь фельдшерам прибыла вторая реанимационная бригада - врач Юрий Кутье и фельдшеры Сергей Суворов и Владимир Харинский. И в этот момент у Веры Комаровой во второй раз остановилось сердце. Наступила клиническая смерть. Для восстановления ритма сердца и дыхания потребовались секунды.

Пациентку срочно доставили в Региональный сердечно-сосудистый центр. Как рассказал рентгенэндоваскулярный хирург центра Андрей Москалев, у женщины случился обширный инфаркт - тромб закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь, и развился некроз. Но врачи успели все сделать вовремя.

Сегодня Вере Комаровой значительно лучше. Но ей предстоит длительная реабилитация. Женщина потихоньку ходит, занимается лечебной физкультурой, массажем. И благодарна всем врачам, которые спасли ей жизнь. 10 ноября жительнице Вологды исполнится 56 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Принят президентский закон о правительстве РФ
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии