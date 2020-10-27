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27.10.2020 20:14
Рубрика: Экономика

В Петербурге знают, как сэкономить на логистике

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Петербургский центр компетенций в сфере производительности труда, являющийся региональным оператором нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", провел масштабные исследования и выявил огромную статью, по которой городские компании недополучают прибыль.
Исправить ситуацию с недополучением прибыли оказалось весьма просто. Фото: Photoxpress

Была проанализирована деятельность 1881 предприятия, участвующего в нацпроекте, и выяснилось, что из-за потерь, вызванных излишней транспортировкой, теряется от 4 до 20 процентов рабочего времени. Потери компаний в денежном отношении составили от 785 до 47 миллионов рублей в год. Выяснилось, что 278 тысяч зарегистрированных в городе компаний могут недополучать до 4 миллиардов рублей в год.

Фото: iStock
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В производственном секторе к потерям приводят нерациональное размещение мощностей, удаленность складов и неэффективная транспортная логистика.

Причем исправить ситуацию совсем не сложно. Например, одно из предприятий - участников нацпроекта теряло деньги из-за того, что основное производство компании находилось в одном месте, а фасовочная машина - в другом. В итоге фасовочный аппарат просто привезли к месту основного производства, немного модернизировали конвейер, на все это предприятие потратило 54 тысячи рублей. Но компании больше не придется тратиться на коробки и перевозку полуфабрикатов. Причем все эти мероприятия стоили в 15 раз дешевле, чем закупка нового оборудования.

Как говорят в региональном центре компетенций, таких примеров много и даже с помощью небольших вложений можно сделать серьезную оптимизацию.

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