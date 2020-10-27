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27.10.2020 15:24

Астраханский судозавод после двухлетнего простоя спустил первое судно

Текст: Наталья Коротченко
В Астраханской области на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта "Красные Баррикады" спустили на воду грузовой несамоходный понтон "Белуга-1". Этот крупный заказ стал первым после долгого простоя предприятия. В нормализации его работы и сохранении рабочих мест личное участие принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Грузовой понтон, мощностью три тысячи тонн, предназначен для перевозки крупных негабаритных грузов по морю и внутренним водным путям. Это первый из двух заказов предприятия, которое строится по лизинговой программе для компании "Белуга Проджектс Лоджистик" при содействии "МАШПРОМЛИЗИНГ". Второе судно планируют спустить со стапелей в ноябре этого года. После спуска понтоны будут достраивать на воде.

Судостроительный завод "Красные Баррикады" остановил свою деятельность из-за банкротства в 2017 году. В июне 2019 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Объединенной судостроительной корпорации принято решение о приобретении имущества завода акционерным обществом "Южный центр судостроения и судоремонта". До этого момента предприятие стояло законсервированным.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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На открытых торгах ЮЦСС выкупил производственный комплекс. Новое руководство оперативно погасило долг по зарплате перед почти 700 сотрудниками и восстановило производственный процесс.

Как сообщает пресс-служба главы региона, этот год богат на заказы для астраханских кораблестроителей. На производственной площадке АСПО в августе спущен на воду первый из двух танкеров-химовозов "ПортНьюс". В конце сентября на площадке "Лотос" приступили к строительству двух земснарядов для дноуглубительных работ на Обь-Иртышском канале и Северной Двине. А в октябре астраханские корабелы на площадке "Красные Баррикады" по заказу ПАО "Газпром" завершили первые секции ледостойкой стационарной платформы "А" для обустройства газового месторождения на арктическом шельфе.

- Наша задача - сделать так, чтобы судостроительные мощности региона и впредь были задействованы по-максимуму, - заявил на церемонии спуска понтона председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин.

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