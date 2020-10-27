Число безработных граждан в России, определенное по методике Международной организации труда (по ней к безработным относятся люди, которые заявили, что не имеют работы, ищут работу и готовы сразу к ней приступить), в сентябре составило 4,8 миллиона человек.

Такие данные опубликовал Росстат. Уровень безработицы зафиксирован на уровне 6,3 процента, что на 0,1 процента меньше показателя августа. Снижение произошло впервые с начала пандемии коронавируса. В службах занятости на учете в сентябре состояли 3,7 миллиона безработных граждан, 3,3 миллиона из них получали пособие. Как справляется с безработицей юг страны?

Вынужденный режим самоизоляции, который соблюдался в регионах достаточно жестко, сделал свое дело: практически все отрасли замедлили развитие, пострадали предприятия общественного питания, сильно просела сфера оказания услуг населению, да и в других отраслях наблюдалось затишье. Соответственно выросла безработица, эту тенденции зарегистрировали во всех регионах юга. Особенно отличилась Астраханская область, где на конец сентября, по данным Ростовстата, уровень безработицы составил 7,9 процента, Калмыкия - 7,7, и Адыгея - 7 процентов. Легче этот период прошел Севастополь, где уровень безработицы достиг 1,3 процента, Волгоградская область - 3,6 процента и Краснодарский край - 4, 6.

Самый высокий рост безработицы зарегистрирован в Крыму. По сравнению с аналогичным периодом безработица выросла здесь в 11,9 раза, в Астраханской области - в 9,4 раза, в Краснодарском крае - в 8,9 раза.

Ситуация с занятостью населения действительно непростая. Напомним, начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян заявлял, что таких масштабов безработица в Ростовской области не достигала никогда. Предыдущий пик регистрировался в кризис 2008 - 2009 года. Безработных тогда в регионе было около 40 тысяч человек. На конец сентября этого года, согласно Ростовстату, без работы остались существенно больше людей, 115,8 тысячи. В Краснодарском крае - 128,6 тысячи.

- Я работала поваром в столовой ростовского офисного центра, - рассказала Надежда Баканева. - Когда кафе закрылось, уехала к родителям в Песчанокопский район. У нас участок земли, на котором растет все, что надо, есть куры, утки. На зиму уже сделали запасы. Я даже не становилась на учет в центр занятости, работы по хозяйству так много, что ездить туда нет времени. Возможно, устроюсь кассиром в местный магазин, но это дело будущего. В городе осталась семья племянника, мы их тоже полностью обеспечили продуктами.

Таков южный менталитет: у большинства семей припасено на зиму несколько мешков картошки, подвалы полны банок с овощными консервами и прочим продовольствием. А в хуторах есть родичи, которые готовы в случае истощения этих запасов поддержать отбившихся городских кровинок.

- На юге всегда легче переживали любые экономические катаклизмы, потому что не теряли связь с землей, - считает кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев. - Но все-таки если бы государство не приняло меры для урегулирования ситуации на рынке труда, проблема была бы гораздо серьезнее. На днях глава кабмина Михаил Мишустин напомнил, что ранее тем, кто потерял работу, в том числе из-за пандемии коронавируса, уже назначили максимальные пособия, увеличили другие выплаты, а также выделили средства на несовершеннолетних детей. На это в бюджете на текущий год предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Дополнительно правительство выделяет еще более 35 миллиардов. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Важна и поддержка предприятий. К примеру, те компании, которые сохранили не менее 90 процентов штата, получили прямую субсидию на выплаты зарплаты сотрудникам.

Прямая речь

Дмитрий Платыгин, генеральный директор ВНИИ труда:

- В третьем квартале мы прошли пик безработицы. Рынок труда выходит на новую стадию, постепенно восстанавливается прием сотрудников в организациях. Начинают набирать штат те компании, где работодателям пришлось провести увольнения. На портале "Работа в России" сейчас доступно 1,5 миллиона активных вакансий. Рынок активен, вакансии быстро замещаются, поступают новые предложения.