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27.10.2020 12:18

Вышли на свет

Количество самозанятых в Крыму достигло 8,9 тысячи человек
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 242(8296)
Новый налоговый режим - это возможность легализоваться тем, кто вел деятельность неофициально. Речь идет о парикмахерах, кондитерах, мастерах маникюра, портных, работающих на дому, репетиторах, людях, сдающих в аренду жилье, и многих других. Для Крыма этот вопрос очень актуален, поскольку, по данным Росстата, к середине 2019 года доля неофициально работающих в республике составляла 41,3 процента, по этому показателю РК вышла на шестое место среди регионов РФ. Какие преимущества дает новый налоговый режим, и почему многие крымчане еще не воспользовались возможностью выйти из тени, узнал корреспондент "РГ".
Многие жители Крыма уже оценили преимущества, которые дает новый налоговый режим. Фото: Мария Орлова / РГ Многие жители Крыма уже оценили преимущества, которые дает новый налоговый режим. Фото: Мария Орлова / РГ
Многие жители Крыма уже оценили преимущества, которые дает новый налоговый режим. Фото: Мария Орлова / РГ

Эксперимент со льготным налогообложением начался в 2019 году в Москве, Московской и Калужской области, а также в Татарстане. А с 1 июля 2020 года эту практику распространили на своей территории все российские регионы. И Республика Крым не стала исключением.

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Жительница Симферополя Светлана Крушина на собственном опыте оценила все плюсы статуса самозанятой.

- Я на пенсии, когда-то работала в ателье, а сейчас принимаю заказы на дому. Работала нелегально, боялась оформлять ИП, поскольку никогда не занималась предпринимательством и не была уверена, что мой доход позволит делать ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд. Очень обрадовалась, когда в Крыму появилась возможность зарегистрироваться самозанятой. Теперь могу работать легально без статуса ИП, платить страховые взносы по желанию и получать официально деньги за услуги от юрлиц, - говорит Светлана.

Самые популярные услуги, оказываемые самозанятыми гражданами в РФ. Фото: Инфографика "РГ"/ Ирина Теплова

Зарегистрироваться можно, сидя дома, без визита в налоговую инспекцию, - на сайте ФНС России или через портал госуслуг.

В крымском правительстве самозанятым пообещали займы до миллиона рублей и льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов. Также, обратившись в центры "Мой бизнес", крымчане могут бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, пройти обучающие курсы. Министр финансов РК Ирина Кивико считает, что такая поддержка очень поможет тем, кто работает на себя и выбрал специальный налоговый режим.

- Люди, намеренные стать самозанятыми, должны понимать, что государство заинтересовано в поддержке их деятельности, это обусловлено минимальной налоговой ставкой. Условия налогообложения не будут меняться на протяжении 10 лет, - отмечает директор фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

Предполагалось, что данный налоговый эксперимент поможет вывести из тени таксистов. Но на деле все оказалось сложнее.

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По словам председателя крымского профсоюза "Таксист" Андрея Козаря, самозанятым физлицам работать таксистами нельзя.

- Для того чтобы предоставлять эти услуги, необходимо получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в министерстве транспорта. Выдается оно только индивидуальным предпринимателям или юрлицам. Чтобы стать самозанятым, таксисту надо сначала получить статус ИП и только потом перейти на специальный налоговый режим, - поясняет Андрей Козарь.

То есть стать самозанятыми и тем самым сократить сумму налогов могут только легальные таксисты, уже зарегистрировавшие ИП.

К тому же закон защищает права пассажиров, если им услуги по перевозке оказывает ИП или юрлицо.

Оказалось, что регистрация в качестве самозанятого влияет и на получение соцпособий, что также стало одной из причин, почему некоторые крымчане не легализуют свою деятельность.

Ольга работает дома, она мастер по наращиванию ресниц. Девушка признается: на кусок хлеба себе зарабатывает, клиентов хватает, выходить из тени не планирует.

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- У меня ребенок-инвалид, получить пособие по уходу за такими детьми может только официально безработный. А самозанятый безработным не считается. Если я получу статус самозанятой и начну работать легально, меня лишат пособия, а это десять тысяч рублей, - говорит Ольга.

По ее словам, если бы на законодательном уровне внесли изменения и не забирали у самозанятых родителей детей-инвалидов это пособие, то она получила бы статус.

- Я вижу плюсы в новом налоговом режиме, в том числе возможность делать отчисления в пенсионный фонд и потом получить большую пенсию. Как маме, ухаживающей за ребенком-инвалидом, мне начисляется стаж, но пенсия будет минимальная, социальная, - отмечает девушка.

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