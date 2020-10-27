Крымский федеральный университет перешел на "дистанционку"

По решению ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева с сегодняшнего дня вуз перешел на обучение в дистанционном формате. О этом объявила пресс-служба КФУ.

Переход на уже испытанный весной формат учебного процесса объясняется стремлением остановить распространение коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавателей.

- Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, - прокомментировал решение ректор Андрей Фалалеев. - В контактной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно. Пока такой режим установлен до 1 декабря, но вполне возможно его продление до конца года.

Для организации дистанционного обучения будут использованы те же IT-платформы, соцсети и мессенджеры, которые уже широко использовались весной.

Сегодня же на входе в КФУ установлен современный дезинфицирующий комплекс с инфракрасным датчиком термометрии, системой распознавания лиц и автоматическим санитайзером. Все входящие в университет через этот шлюз проходят обработку ультрафиолетом, озоном и обеззараживающей жидкостью.

- Комплекс производства Горьковского завода аппаратуры будет стоять как минимум три месяца, что позволит нам увидеть, насколько снижается количество инфицированных людей при использовании аппарата, - сообщил проректор вуза Михаил Сергеев.