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27.10.2020 16:52
Рубрика: Происшествия

На Кубани пьяный мужчина избил полуторагодовалого ребенка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины из станицы Губской Мостовского района. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью полуторагодовалому ребенку своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МВД МЕДИА
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По информации следствия, днем первого октября 2020 года мужчина пил дома спиртные напитки. Вечером женщина уложила полуторагодовалого сына спать, а затем ушла по делам, попросив сожителя присмотреть за малышом. Спустя время обвиняемый решил поиграть с ребенком, разбудил его и достал из кроватки. Мальчик закапризничал и мужчина несколько раз ударил его по голове.

- Увидев, что у мальчика появились повреждения, мужчина умыл его и уложил в кровать, а сам пошел спать, - рассказали в ведомстве. - Женщина, вернувшись через некоторое время, увидела травмы у сына и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали ребенка в лечебное учреждение, где ему до сих пор продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивается, как стабильное.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося. Решением суда обвиняемого заключили под стражу. По сообщению ведомства, семья ребенка ранее на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла. По итогу проверки будет вынесена оценка, в том числе и работе органов и учреждений системы профилактики.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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