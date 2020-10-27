На Кубани создали самый большой природный парк в регионе

На Кубани образована самая крупная особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - парк "Маркотх". Постановление о создании природного парка подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новая ООПТ расположена в юго-западной части Краснодарского края на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов.

- Созданный природный парк стал самой большой ООПТ в регионе, - рассказал вице-губернатор Сергей Болдин. - Его площадь составляет около 66 тысяч га. В состав вошли территории пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.

Кроме того, в границы парка "Маркотх" вошли десять памятников природы регионального значения, что поможет упорядочить использование объектов туристического показа. А установление границ ООПТ позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на Черноморском побережье.

Справка "РГ"

С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тысяч га. Это два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны. Работа по созданию ООПТ находится на особом контроле главы региона.