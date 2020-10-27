На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении

В одной из школ Ейска разразился скандал: учительница поставила старшекласснику низкую оценку за изложенные в сочинении мысли.

Об инциденте стало известно после того, как накануне в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлен комментарий педагога в школьной тетради. Ученик завершил свое сочинение тем, что, по его мнению "из-за своей занятости люди перестали замечать прекрасное в осени… Ведь человек не пытается разглядеть хорошее, а сразу видит плохое". Проверив его работу, учитель поставила тройку и сопроводила замечанием: "Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!".

- Мы уже провели встречу с руководством школы и учителем, которая полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен. Семье принесены извинения, - прокомментировала сегодня ситуацию ТАСС начальник управления образования Ейского района Лидия Браун.

Также представитель ведомства добавила, что мама мальчика, в свою очередь, извинилась перед руководством школы и преподавателем, так как считает, что подросток поступил неправильно: шутки ради он отправил снимок с написанным красной пастой замечанием старшей сестре. Она то и выложила фото в соцсети. Кроме того, в школе планируют провести встречу с учеником и его родителями для того, чтобы понять мотивы поступка ребенка.