Ростовская область установила рекорд качества зерна

На юге России завершается уборка урожая. Для Ростовской области год стал уникальным: в регионе намолотили 11,68 миллиона тонн зерна. Это самый лучший результат в стране и почти рекордный урожай для самого донского региона. Больше было только в 2017 году, когда погодные условия сложились идеально и удалось собрать 12,3 миллиона тонн. Но самое главное, практически весь урожай нынешнего года - зерно третьего и четвертого класса, которое высоко ценится на мировом рынке.

- Намолотили 11 миллионов 681 тысячу тонн зерна, средняя урожайность - 35 центнеров с гектара. При этом 95 процентов урожая - продовольственное зерно. За всю историю региона урожая такого качества у нас просто не было! - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на рабочей встрече с президентом.

Еще несколько лет назад шесть-семь миллионов тонн зерновых считались большой удачей. Мягкий климат, богатые почвы и площадь региона позволяли производить больше. Все упиралось в эффективность. И тогда власти скорректировали систему господдержки, чтобы стимулировать аграриев заниматься научно обоснованным земледелием: покупать для сева качественные районированные сорта и гибриды, обновлять технику, которая повышает эффективность обработки почвы и сокращает потери урожая, вносить больше удобрений и так далее.

И регион действительно начал наращивать производственные показатели. С 2014 года валовой сбор зерна на Дону ни разу не опускался ниже девяти миллионов. При этом, как говорят эксперты, сегодняшний технологический уровень позволяет аграриям справиться практически с любыми природными форс-мажорами. Даже в случае самой жесткой засухи область способна собрать такой урожай, который обеспечит потребности как минимум нескольких крупных регионов. Успешно справились с погодой и в этом году.

- В этом году, несмотря на не самые благоприятные условия (особенно на востоке области, где дождей не было несколько месяцев), в регионе удалось получить отличный урожай, - говорит руководитель комитета АПК общественной организации "ОПОРА России" в Ростовской области Михаил Марышев. - Конечно, такое высокое качество не случайность, а результат многолетних инвестиций донских аграриев в элитные семена, удобрения, средства защиты растений и в новую высокоэффективную сельхозтехнику. Региональные сельхозпроизводители сознательно делают ставку на качество, потому что на такое зерно есть стабильный и гарантированный спрос в мире.

Экспорт зерна - хороший бизнес, но лучше продавать не только сырье, но и готовую продукцию

Конечно, не все так идеально и гладко. Например, по словам Марышева, в этом году иностранные партнеры не готовы платить "премию" за качество в обычном объеме, и это может отбить охоту аграриев инвестировать в развитие такие же средства, как в последние годы. Отчасти это может быть связано с пандемией коронавируса, так как значительно снижается покупательский спрос, но это значит, что после победы над вирусом рынок вернется к норме.

Большой урожай обострил еще одну хроническую проблему - перегрузы на дорогах. В попытке сэкономить на транспортировке многие аграрии грузят зерновозы сверх нормы, в результате чего дорожная инфраструктура несет колоссальный ущерб (не секрет, что перегруз также особо рентабелен и для перевозчика). Структуры надзора и контроля подвергаются коррупционным рискам, причем коррупция постепенно переносится с дорог в кабинеты, выстраивается определенная система поборов, признает Марышев. Но в этом есть и своего рода положительный момент. Например, бизнес начал обращать внимание на альтернативные варианты перевозок: железнодорожные, речные и контейнерные.

Советник Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш обращает внимание на то, что регион сегодня озабочен переработкой выращенной продукции.

- Губернатор правильно отмечает, что экспорт зерна - это хороший бизнес, но за рубеж лучше отправлять не только сырье, но и готовую продукцию. Ну или в крайнем случае зерновые полуфабрикаты: муку, отруби, крахмал, патоку, аминокислоты, экстрадированные из пшеницы и так далее, - отмечает эксперт. - Сегодня в области реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов глубокой переработки зерна. А некоторые иностранные партнеры хотят строить на берегах Дона собственные мощности по переработке. Тогда они могли бы производить, например, муку здесь и уже готовый продукт грузить к себе на корабли. Для них это серьезная экономия на логистике, а для региона - дополнительные рабочие места в высокотехнологичной сфере, налоги в местные бюджеты, а главное - стабильный и предсказуемый рынок сбыта зерна для местных производителей.

Опрошенные "РГ" эксперты отмечают, что в ЕС всегда была жесткая конкуренция и протекционизм, попасть туда на прилавки с готовой продукцией почти невозможно. Но в мире есть огромное количество больших стран, платежеспособность которых растет и которые хотят работать с Россией. Например, это Индонезия (население - 268 миллионов человек), Нигерия (196 миллионов), Эфиопия (109 миллионов), Филиппины (107 миллионов) и так далее. Это все наши потенциальные рынки на ближайшие десятилетия.

Кстати

Ростовская область занимает первое место в России и по экспорту сельхозпродукции. В 2019 году регион продал за рубеж продовольствия на 4,5 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2020 года экспорт превышает прошлогодние показатели более чем на 20 процентов. Экспортировано 15,3 миллиона тонн продукции на 3,9 миллиарда долларов. Продукция донского АПК поставляется более чем в 100 стран мира. Главная торговая позиция Дона - зерно, однако последние годы в структуре экспорта быстро растет доля масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, мясной продукции и так далее.