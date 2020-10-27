Десятилетняя Эвита Мучкинова из Элисты победила в необычном конкурсе, организованном английской писательницей Джоан Роулинг. Автор "Гарри Поттера" написала новую книгу "Икабог" и предложила детям из разных стран попробовать свои силы в качестве соиллюстраторов произведения. Мировая премьера потенциального бестселлера должна состояться в ноябре, а о конкурсе Эвита узнала только летом, когда он уже заканчивался. Кстати, тогда юной художнице было всего девять лет.

Члены жюри просто не поверили, что работы написаны рукой ребенка. Фото: Из архива семьи Мучкиновых

Российское издательство опубликовало в интернете новую книгу Джоан Роулинг, которую нужно было проиллюстрировать. Времени оставалось мало, и Эвита, обожающая творчество английской писательницы, практически заскочила в уходящий поезд, успев отправить на конкурс лишь два рисунка.

- Мы прочитали книгу вместе с мамой. Потом я выбрала сюжеты, которые интересно было бы изобразить на бумаге. Нарисовала двух персонажей - испуганного короля Фреда, который прячется под одеялом, и злую старуху Махрюч. В конкурсе победил рисунок с Фредом. Честно говоря, я не думала, что получится выиграть в таком конкурсе, и победа стала неожиданной. Я даже не поняла сначала, почему меня все поздравляют, - вспоминает Эвита.

Девочка уже стала знаменитостью в степной республике, но оказалась не готова к неожиданно свалившейся славе.

- Она даже жалуется: "Мама, я уже не рада, что мне уделяют столько внимания". Я утешаю ее, как могу. "Потерпи немножко, скоро все забудется", - улыбается мама Эвиты Татьяна Мучкинова.

Юная художница занимается рисованием с четырех лет. Кстати, недавно члены жюри одного из конкурсов просто не поверили, что представленные на их суд работы написаны рукой ребенка. За юное дарование пришлось вступиться. В дальнейшем Эвита планирует связать свою жизнь с творчеством.

- Скорее всего, я стану иллюстратором, мультипликатором или дизайнером, - вполне по-взрослому рассуждает она.

Кстати

Уже после того, как Эвита закончила работу над иллюстрацией к книге, она вместе со своей подругой из "Арт-скворечника" победила во Всероссийском конкурсе благотворительного фонда "Будь человеком". Рисунок Эвиты "Сказки на ночь" теперь украсит календарь фонда на следующий год.