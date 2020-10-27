Установлено, чем 6000 лет назад питались жители Дона и Северного Кавказа

Ученые из России, Австрии, Германии и Швейцарии установили, что в эпоху бронзы в предгорьях Северного Кавказа и южнороссийских степях жили скотоводы. Пастухи не совершали длительных миграций и пасли стада овец, коз и крупного рогатого скота на ограниченной территории.

"Исследователи изучили останки 105 человек и 50 животных из погребений, находящихся в разных экологических нишах юга России. Радиоуглеродный анализ артефактов показал, что у представителей разных археологических культур рацион питания был примерно одинаковый и соответствовал природным условиям местности, где они проживали", - говорится в публикации журнала Plos one.

Около 3900 - 1000 лет до нашей эры обитатели Ставрополья и Ростовской области питались мясом коз и овец, а также молочными продуктами. В рацион человека, особенно в более засушливых ландшафтах, также входили мясо молодняка, рыба и растения.

- В данном исследовании не было обнаружено большой разницы в типе питания между представителями разных археологических культур. Мужчины, женщины, дети, а также погребенные в "богатых" с различными заупокойными дарами погребениях и тех, в которое почти ничего не положили, питались примерно одинаково, - рассказала научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Наталия Березина.

Таким образом, теория о масштабных миграциях древних скотоводов поставлена под сомнение.