Установлено, чем 6000 лет назад питались жители Дона и Северного Кавказа

Новости

Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
Путин допустил пересмотр правил возрастной маркировки произведений искусства 18:08
Путин поддержал идею усилить меры защиты правды о Второй мировой войне 18:05
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 17:58
РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет 17:56
Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы 17:07
В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок 16:56
На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19 16:27
Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса 16:18
В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения 16:15
В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 18:10
Рубрика: Общество

Установлено, чем 6000 лет назад питались жители Дона и Северного Кавказа

Текст: Николай Грищенко

Ученые из России, Австрии, Германии и Швейцарии установили, что в эпоху бронзы в предгорьях Северного Кавказа и южнороссийских степях жили скотоводы. Пастухи не совершали длительных миграций и пасли стада овец, коз и крупного рогатого скота на ограниченной территории.

Фото: iStock
Доказано существование у инков неизвестной системы измерения

"Исследователи изучили останки 105 человек и 50 животных из погребений, находящихся в разных экологических нишах юга России. Радиоуглеродный анализ артефактов показал, что у представителей разных археологических культур рацион питания был примерно одинаковый и соответствовал природным условиям местности, где они проживали", - говорится в публикации журнала Plos one.

Около 3900 - 1000 лет до нашей эры обитатели Ставрополья и Ростовской области питались мясом коз и овец, а также молочными продуктами. В рацион человека, особенно в более засушливых ландшафтах, также входили мясо молодняка, рыба и растения.

- В данном исследовании не было обнаружено большой разницы в типе питания между представителями разных археологических культур. Мужчины, женщины, дети, а также погребенные в "богатых" с различными заупокойными дарами погребениях и тех, в которое почти ничего не положили, питались примерно одинаково, - рассказала научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Наталия Березина.

Таким образом, теория о масштабных миграциях древних скотоводов поставлена под сомнение.

В Египте вскрыли гробницу хранителя сокровищницы фараонов
Наука Общество Наука Общество История Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Принят президентский закон о правительстве РФ
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии