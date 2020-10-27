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27.10.2020 17:20
Рубрика: Происшествия

В Адыгее завели дело против женщины, не сообщившей о знакомой в "ИГ"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адыгее завели дело на жительницу Кубани, которая не сообщила об участии знакомой в террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"), запрещенной в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

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"УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Краснодар, не сообщившей в правоохранительные органы об участии своей знакомой в деятельности международной террористической организации, - говорится в сообщении. - Сотрудниками УФСБ установлено, что указанное лицо, достоверно зная об участии жительницы Республики Адыгея в деятельности международной террористической организации ИГ на территории Сирии, не сообщило об этом в уполномоченные органы власти".

При обыске в доме у подследственной изъяли предметы и документы, подтверждающие ее причастность к совершению преступления. Женщине грозит до года лишения свободы.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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