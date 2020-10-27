Сразу несколько предприятий Астраханской области готовятся к открытию на своей базе учебных классов и центров. Таким образом здесь планируют наладить более тесные связи со студентами старших курсов, предоставив им возможность пройти практику и трудоустроиться. Это решит глобальную проблему незанятых вакансий по дефицитным специальностям, на которые в астраханских ссузах и вузах вообще не учат.

- Есть штучные специальности: модельщик, кузнец, такелажник. У нас таких мастеров по одному, взяли бы еще, да негде. И если кто-то из этих рабочих уйдет, будет провал, - рассказала "РГ" специалист по связям с общественностью астраханского тепловозоремонтного завода Наталья Беляева. - Дефицит у нас - восемь процентов от общего числа рабочих кадров. В училищах в основном готовят сварщиков, а нам не только они нужны. Требуются машинисты крана, токари, стропальщики, слесари по ремонту подвижного состава. Ссузы выпускают слесарей по ремонту автомобилей, приходится переобучать.

В этом году на переподготовку кадров предприятие направило 2,6 миллиона рублей. Учили около 200 рабочих на базе различных городских образовательных центров. Сейчас в административном здании литейного цеха идет обустройство заводского учебного класса, где, как ожидается, уже со второго квартала 2021 года начнутся занятия. Вести их будут преподаватели корпоративного университета "Локотех" и Дальневосточного университета путей сообщения с помощью дистанционной платформы, а практика пройдет в цехе у станка.

Занятия будут бесплатными, но, чтобы попасть на курсы, надо сначала устроиться на завод: предприятию нужны гарантии, что, обучив работника, оно не останется без ценного сотрудника.

- Я работала парикмахером, но после рождения ребенка поняла, что нужен удобный график и стабильная официальная зарплата, - рассказала 29-летняя электромонтажница-схемщица Кристина Герасимова. - Пришла на завод, где когда-то моя мама работала. Кем меня взять без подготовки? Я два месяца уборщицей проработала, потом переобучилась, сдала экзамен, стала газогенераторщиком, а год назад получила свою нынешнюю специальность. Профессия мужская, но мне нравится, и у нас на заводе так сложилось, что по этой специальности одни женщины и работают.

Астраханские судостроители также готовят собственную образовательную базу. Отрасли не хватает около 200 инженеров и рабочих: сборщиков корпусов, электросварщиков, слесарей-монтажников, трубопроводчиков. На заводе "Лотос" недавно открылся производственный участок, где студенты, планирующие стать корабелами, могут проходить практику. Здесь установили десять сварочных кабинок с аппаратами, пастель для сборщиков корпусов металлических судов, процесс контролирует мастер аттестации.

А на площадке "Красные баррикады" скоро заработает учебный центр совместно с представительствами Астраханского государственного и технического университетов, политехнического колледжа и колледжа профессиональных технологий, где обучат профессиям, востребованным в судостроении, от сварщиков до инженеров.

- Мы не собираемся подменять учебное заведение, а хотим сблизить образовательные процессы и производственные, чтобы быстро восполнять потребность в кадрах, - рассказала начальник отдела обучения, развития и оценки персонала Южного центра судостроения и судоремонта Наталья Пшеничнова. - Студенты на базе учебного центра будут слушать лекции наших сотрудников, а практиковаться - на производственном участке. Кроме того, мы будем давать им темы для дипломных работ, чтобы они их здесь же на заводе продумывали. И самое главное, на базе центра наши сотрудники будут повышать квалификацию.

Заводы Ростовской области с кадровой проблемой тоже хорошо знакомы. Если малым предприятиям остро не хватает инженеров, то крупный бизнес больше нуждается в рабочих 5 - 6-го разряда.

- Средний возраст квалифицированных рабочих приближается к пенсионному, - пояснил начальник кадровой службы ростовского завода Валерий Гокоев. - Когда мы начали получать госзаказы и проводить техническое перевооружение, понадобились работники, способные осваивать новое оборудование. Надежды были на молодежь, но оказалось, что для многих это непосильная задача. Профессиональный уровень недавних выпускников оставляет желать лучшего. А опытные рабочие навыками делиться не спешат, боятся, что их отправят на пенсию. На многих предприятиях утрачено звено наставник - ученик. Выход один: обучать сотрудников самостоятельно.

В Волгодонске на Атоммаше открылся полигон для обучения электриков высотным работам. Он оборудован тренажерами для отработки навыков подъема на высоту: на кровлю, железнодорожные платформы, на обечайку и так далее. Для создания полигона было проведено исследование, в ходе которого определены опасные зоны на заводе и разработан соответствующий проект, в соответствии с которым изготовили металлоконструкции для тренажеров и выполнили монтаж оборудования. По словам директора Атоммаша Ровшана Аббасова, это первый в Ростовской области учебный полигон для работы на высоте. Пока в обучении помогают сторонние организации, а в будущем теоретические занятия будут проходить на базе учебного центра филиала. До конца года на полигоне обучат 360 сотрудников завода.