Суд поставил точку в скандальной истории с приобретением жительницей Азова за бесценок у городской администрации 17 гектаров земли и последующей их продажей по частям.

Дело рассматривалось в Азовском городском суде по заявлению Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, проверка которой выявила, что сделка была совершена в ущерб интересам государства.

"РГ" писала о том, что ранее внимание надзорного органа на вопиющее нарушение закона обратили представители городских общественных организаций.

Несколько лет назад азовская предпринимательница взяла в аренду, а вскоре и приобрела в черте города земельный участок, рядом с которым были проложены инженерные коммуникации. Часть участка относилась к зоне городских лесов. Заплатила бизнес-леди за него смешные деньги, 337 416 рублей. При этом рыночная стоимость участка, согласно заключению консалтинговой фирмы от 20 декабря 2019 года, на то время превышала 105 миллионов рублей.

Новая собственница разбила его на более мелкие участки и стала их продавать уже по рыночной цене.

Как рассказали в областной прокуратуре, после обращений представителей общественных организаций Азова, увидевших в сделке коррупционную составляющую, началась проверка ее законности.

Было установлено, что чиновники мэрии нарушили закон при образовании и предоставлении в аренду на 49 лет, а затем и в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров.

Предпринимательница получила землю без торгов якобы для сельскохозяйственного использования, так как на ней находился коровник. Этот коровник она приобрела за пару месяцев до сделки.

Что интересно: площадь участка в 159 раз превышала площадь расположенного на нем объекта недвижимости - того самого коровника. Последующие операции с землей показали, что разводить сельскохозяйственных животных там никто не собирался.

Проданный участок, согласно действовавшим на момент его образования правилам землепользования и застройки, находился в трех территориальных зонах и ни при каких обстоятельствах не мог быть сформирован администрацией Азова, поскольку это противоречит требованиям законодательства.

В прокуратуре уточнили, что в его границах впоследствии были образованы новые участки для продажи и строительства домов коттеджного типа. Здесь должен был появиться жилой комплекс "Петровский парк", для чего были вырублены лесонасаждения. Тем самым были нарушены требования градостроительного, земельного и лесного законодательства РФ.

В Азовском городском суде иск межрайонной природоохранной прокуратуры полностью удовлетворен, постановления главы администрации города, в результате которых земля стала принадлежать частному лицу, признаны недействительными. Также признаны ничтожными 26 сделок, связанных с этим участком, а образованные в его черте новые наделы истребованы из незаконного владения.

По материалам прокурорской проверки в отношении главы администрации Азова Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ведь именно его подпись стояла на документах о выделении участка. В доме чиновника, в здании администрации и департамента земельно-имущественных отношений прошли обыски.

В то же время горожане, которые приобрели землю для коттеджей в "Петровском парке" (а некоторые из них уже построили дома), намерены обратиться в суд. Вопрос, как людям вернуть потраченные средства и что будет с построенными коттеджами, остается открытым.