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27.10.2020 12:22
Рубрика: Власть

ГУП на выданье

На полуострове избавятся от неэффективных унитарных предприятий
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 242(8296)
Министерство экономического развития Республики Крым разработало план реформирования государственных и муниципальных унитарных (казенных) предприятий. Согласно поправкам, внесенным в федеральные законы "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции", к 1 января 2025 года все МУПы и ГУПы, созданные до 2020 года и работающие на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы.

Как рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, из 64 крымских ГУПов лишь девять сохранят нынешнюю организационно-правовую форму. 21 - планируется ликвидировать, 17 - преобразовать в хозяйственные общества (АО или ООО), девять - в госучреждения, три присоединят к другим унитарным предприятиям, а судьба пяти еще не решена.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Более масштабные изменения произойдут в МУПах: из 208 муниципальных унитарных предприятий 20 останутся в сегодняшнем виде, 97 планируется ликвидировать, 62 - преобразовать в АО и ООО, восемь - в муниципальные учреждения, а два - присоединить к другим унитарным предприятиям. Будущее 19 предприятий еще не определено.

- Основная идея, которую ФАС как разработчик заложила в новый закон, - сокращение государственного участия в экономике, - пояснила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. - Ведь именно участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, способствует их монополизации. Особенности управления имуществом обуславливают неэффективность этих предприятий, а гарантированный спрос на их продукцию не мотивирует к повышению производительности труда, их инновационному развитию.

Очень часто результатом неэффективного государственного управления становится задолженность по налогам и сборам. Например, в Крыму по состоянию на 19 октября в должниках около 40 ГУПов и МУПов, или 15 процентов общего количества. Среди них Крымские морские порты с задолженностью 66 миллионов рублей, Крымжелезобетон (50 миллионов), МУП Керчи КП "Аршинцево" (35). В списке также три жилищно-коммунальных МУПа Симферополя: это управляющие компании Киевский, Железнодорожный и Центральный жилсервис. Наиболее сложная ситуация с керченским МУПом КП "Аршинцево", расчетные счета которого из-за дебиторской задолженности потребителей арестованы, а само предприятие задолжало не только бюджету, но и своим 47 работникам. Долг по зарплате превышает 4,1 миллиона рублей. Убытки коммунальщиков обычно покрывает муниципальный бюджет Керчи.

По мнению Ольги Виноградовой, в целом Крым не отстает от общероссийской тенденции сокращения числа подконтрольных государству предприятий. Сокращается и их задолженность. Например, если в июле 2019-го задолженность по зарплате шести ГУПов и шести МУПов достигала 11,7 миллиона рублей, то сейчас два ГУПа и МУПа должны своим работникам всего 5,5 миллиона.

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