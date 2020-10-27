В Крыму начали обустраивать советские туристические тропы

В рамках социальной инвестиционной программы в Крыму отреставрировали советские туристические тропы Шайтан-Мердвен ("Чертова лестница") и Биюк-Исар. В планах властей - обустроить до 4000 километров троп для пешеходного туризма в самых живописных местах полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Обустройство двух троп обошлось почти в 12 миллионов рублей. На тропах установлены предупреждающие о сложностях знаки, указатели, информационные стенды и камни, которые помогут узнать об истории, географии места, а также местной флоре и фауне. Все тексты и иллюстрации нанесены с использованием технологии выжигания по дереву. Каждый трудный участок оборудован скамейкой или зоной отдыха.

Андрей Тарасов, чья компания занимается развитием и благоустройством троп, рассказал, что было важно не вносить парковых и городских элементов, благодаря чему эко-стиль оказался выдержан во всем - от входных групп до беседок и скамеек.

- С помощью архитектурного бетона создан точный слепок стволов деревьев для несущих конструкций, которые так легко спутать с настоящими, - подчеркнул он и добавил, что условия для экотуризма всегда будут залогом туристической привлекательности региона.

Глава минкурортов Вадим Волченко отметил, что в ближайшем будущем предполагается восстановить несколько крымских туристических троп как за счет инвесторов, так и госпрограмм.

- Целью является общая система пешеходных и спортивных маршрутов, восстанавливаемых с соблюдением всех экологических требований и образующих дополнительную, круглогодичную туристическую инфраструктуру, - пояснил он.

Тропа Шайтан-Мердвен - кратчайшая дорога (полкилометра), что соединяет Южный берег Крыма и Байдарскую долину и начинается на Севастопольском шоссе. Тропа Биюк-Исар протяженностью 5,5 километра начинается также на Севастопольском шоссе около села Оползневое (Большая Ялта) и ведет к горному озеру у подножья одноименной скалы.