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27.10.2020 10:56

Крыша на пике

Эксперты ожидают снижения цен на жилье в Ростове
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 242(8296)
Несмотря на замедление мировой экономики и снижение реальных доходов населения, цены на жилье в России с начала года выросли весьма существенно. Например, новостройки (без учета элитного жилья) подорожали на восемь-десять процентов, следует из данных аналитических агентств.

Ростов-на-Дону стал одним из самых "подорожавших" городов страны. Правда, как говорят эксперты, снижение покупательной способности и рост ипотечных просрочек может переломить этот тренд, и в 2021 году квартиры в донской столице начнут дешеветь.

Из-за девальвации рубля стоимость жилья в долларах упала примерно на 30 процентов. Но на фоне поддержки государства и льготной ипотеки (ставки по которой уже упали фактически до 5,9 процента, а по некоторым программам еще ниже) застройщики повышали рублевую стоимость квартир, говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Так что фактическая стоимость жилья изменилась не так существенно.

- Если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, покупателям новостроек можно не спешить: спрос немного "рассосется" и цены уже не будут расти такими темпами, - отмечает эксперт.

Фото: istock
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Кроме того, по его словам, спрос на недвижимость всегда выше при падении курса рубля. Так случилось и в этот раз. Правда, далеко не все покупатели отдают себе отчет в изменении "долларовой стоимости" жилья, поскольку доходы у них обычно в рублях, как и совершаемые сделки.

Опрошенные риелторы в Ростове отмечают два всплеска спроса в этом году: в начале весны из-за вводимых властями ограничительных мер и в августе-сентябре перед ожидаемой в мире "второй волной". Однако жестких мер теперь не вводилось. Люди, которые боялись потерять сбережения, уже в основном купили свое "защитное" жилье. Поэтому в октябре спрос резко упал, признают участники рынка. В Ростове отскок цен уже начинается.

- В начале сентября мы с мужем хотели вложить деньги и купить квартиру-студию, чтобы сдавать ее в аренду, - рассказывает ростовчанка Юлия Гричаниченко. - Буквально на наших глазах продавец поднимал цены на объекты. В итоге, пока мы думали, пара вариантов, которые нам понравились, подорожали на 100-200 тысяч. Пришлось отказаться от сделки. Сейчас риелторы звонят и говорят, что продавцы снизили цену, причем теперь она даже чуть ниже, чем была сначала. Но мы сомневаемся: вдруг цены еще будут падать. Свободных денег у людей нет, с чего бы квартирам дорожать?

И правда, как уверяют финансисты, львиная доля ипотечников этого года - люди без сбережений. Некоторые даже берут кредиты на первоначальный взнос. В?таких условиях падение зарплаты или увольнение с работы грозит каждому из них потерей жилья. Пессимисты ожидают, что проблемы с выплатой ипотечных займов станут массовыми. Тогда на рынок может пойти много новой недвижимости.

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