В Сочи ищут устроившего лесной пожар туриста с ракетницей

В Сочи ведутся поиски неизвестного мужчины, по вине которого загорелся лес после его выстрела из ракетницы. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Пожар произошел в минувшее воскресенье в районе турстоянки рядом с озером Зеркальное на одном из хребтов горы Ачишхо. Там загорелась сухая подстилка леса. С огнем боролись 30 человек. Общими усилиями удалось не допустить перехода низового пожара, тления сухой травы и листвы, в верховое горение леса. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила один гектар.

Накануне специалисты еще раз полили водой границу распространения огня, а также проверили участок турмаршрута к Ачипсинским водопадам. Патрулирование территории в районе озера Зеркального будет продолжаться еще несколько дней.

"Стала известна и предварительная причина пожара, - говорится в сообщении. - По словам туристов, находившихся в это время на стоянке у озера и ставших очевидцами происшествия, задымление началось сразу после того, как неизвестный мужчина выстрелил из ракетницы по направлению маршрута к Ачипсинским водопадам. С какой целью он воспользовался сигнальным пистолетом - неизвестно".

Тем временем

Напомним, из-за продолжительной засухи в лесных массивах сохраняется высокая пожароопасность. Сотрудники Кавказского заповедника просят гостей соблюдать повышенную осторожность: не разжигать костры, не бросать окурки и мусор и по возможности предупреждать нарушения других туристов или своевременно сообщать о них.