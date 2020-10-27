В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом

В Таганроге семеро учащихся школы №24 отравились неизвестным газом и были доставлены в городскую больницу. По факту ЧП сотрудники Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку.

По данным пресс-службы СКР, отравление произошло 26 октября. После урока физкультуры 14-летние подростки зашли в раздевалку, где почувствовали резкий запах. У них начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, а также сильный кашель. Пострадавшим была оказана медицинская помощь и диагностировано отравление неизвестных газом.

Состояние отравившихся удовлетворительное и они направлены на амбулаторное лечение домой.

"Следователем проведены осмотры мест происшествия - мужской и женской раздевалок, в ходе которых изъяты образцы воздуха с целью проведения химической судебной экспертизы", - сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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