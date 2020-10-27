В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа

В многоквартирном доме на улице Санаторной Волгограда во время проверки исправности газового оборудования произошел хлопок, в результате которого получили ожоги три человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В больницу доставили 23-летнюю хозяйку квартиры, работника ресурсоснабжающей организации и представителя обслуживающей компании. Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
Взрыв произошел во время пробного пуска нового оборудования.
Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, их ведомство тоже проводит проверку.