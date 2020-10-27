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27.10.2020 20:04
Рубрика: Происшествия

В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В многоквартирном доме на улице Санаторной Волгограда во время проверки исправности газового оборудования произошел хлопок, в результате которого получили ожоги три человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"/ТАСС
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В больницу доставили 23-летнюю хозяйку квартиры, работника ресурсоснабжающей организации и представителя обслуживающей компании. Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Взрыв произошел во время пробного пуска нового оборудования.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, их ведомство тоже проводит проверку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Взрывы газа в домах

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