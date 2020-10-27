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27.10.2020 12:17
Рубрика: Власть

За три года Крым полностью обновит парк городского общественного транспорта

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Новые автобусы на газомоторном топливе уже сегодня составляют почти половину парка общественного транспорта Крыма. На протяжении двух последующих лет весь автопарк в городах и районах полуострова будет полностью обновлен. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Обновление подвижного состава муниципальных автотранспортных предприятий происходит в рамках договора о сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Крыма. Часть соглашения, касающаяся общественного транспорта, рассчитана на 2020-2022 годы, уточнил министр. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 7,3 миллиарда рублей. За эти средства в общей сложности в Крым будет поставлено 820 автобусов и 27 трамвайных вагонов. В этом году республика получит 220 машин большой и средней вместимости.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
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- Из них 135 автобусов уже пришли в Крым, а до 30 ноября мы получим всю запланированную на этот год технику, - рассказал Евгений Исаков.

Новые машины заранее распределили между городами и районами республики. Автобусы получат Бахчисарай, Керчь, Симферополь, Феодосия, Ялта, Кировский, Красногвардейский и Ленинский районы. Больше всего - 100 машин - предусмотрены для крымской столицы. А в следующем году Крым получит еще 382 автобуса и 27 трамваев на сумму 3,4 миллиарда рублей. Новый общественный транспорт - это машины большой вместимости. С учетом закупок предыдущих лет полуостров уже в этом году обновит 48 процентов парка общественного транспорта. На дорогах республики работают 1095 современных комфортабельных автобусов. Наконец последняя поставка запланирована на 2022 год, когда в республику придут 218 автобусов на сумму 2,5 миллиарда рублей.

В связи с глобальной модернизацией в Крыму уже сейчас готовят схему оптимизации маршрутов городского общественного транспорта. Она будет презентована широкой общественности в ноябре. Ее задача - исключить дублирование маршрутов на центральных улицах городов, где максимальная транспортная нагрузка и возникают пробки. Там пассажиров будут обслуживать только большие муниципальные автобусы. При этом частным перевозчикам отдадут дублирующие городские маршруты и улицы, где крупногабаритный транспорт работать не может.

- Никто из добросовестных перевозчиков, зарекомендовавших себя с положительной стороны в результате оптимизации, пострадать не должен, - предупредил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, 15 сентября предприятие "Крымтроллейбус" получило 30 новых автобусов марки "Кавз". Из 220 газомоторных и дизельных машин, которые в общей сложности получит этот перевозчик, 70 автобусов будут большой вместимости и 150 - средней.

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