Благотворительный фонд "Эмпатия" поддержит учителей Верхней и Нижней Салды

Благотворительный фонд "Эмпатия" заключил договор о сотрудничестве с администрацией Верхнесалдинского городского округа и администрацией городского округа Нижняя Салда в целях реализации программы поддержки учителей школ. Подписи под документом поставили: основатель благотворительного фонда "Эмпатия" Михаил Шелков, и. о. главы Верхнесалдинского городского округа Константин Носков и глава города Нижняя Салда Андрей Матвеев.

Одной из важных задач системы образования сегодня является привлечение новых кадров. В регионах труд учителя становится менее привлекательным для молодых специалистов, в том числе из-за невысокого уровня оплаты труда. Сегодня средний возраст учителей в Верхней и Нижней Салде превышает 50 лет и продолжает расти, а количество вакансий педагогов в обоих округах превысило 30, при этом приток молодых специалистов исчисляется единицами.

Первый этап благотворительной программы фонда "Эмпатия" предполагает финансовую поддержку всех без исключения педагогов образовательных учреждений региона, а это 510 учителей 16-ти школ, которые в период с ноября 2020 года по июнь 2021 года будут получать от фонда "Эмпатия" ежемесячные выплаты в размере 15 000 рублей.

"Учителя - фундамент нашего общества. Мы хотим этот фундамент укрепить и создать новый формат востребованного современного учителя, который сможет ставить высокую планку как самому себе, так и своим ученикам. Помогая талантливым молодым учителям и опытным преподавателям в регионах, мы не только сохраняем и развиваем образование, но и растим новое поколение востребованных выпускников, а в будущем - специалистов, от которых будет зависеть наше "завтра", - отметил Михаил Шелков, основатель благотворительного фонда "Эмпатия".

Для руководителей учебных заведений и педагогов состоялась презентация проекта благотворительного фонда. Учитывая ситуацию с коронавирусной эпидемией, особое внимание в ходе подготовки и проведения мероприятия было уделено соблюдению всех необходимых санитарно-эпидемических мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

Действующие ограничения не позволили принять в зале всех участников программы поддержки учителей, поэтому параллельно была организована онлайн-трансляция презентации, в ходе которой педагоги задали интересующие их вопросы и получили ответы от представителей благотворительного фонда и администрации округов.

Фонд "Эмпатия" на текущем этапе планирует сосредоточить усилия на развитии образовательного направления в Свердловской области и Пермском крае. Первый проект реализуется в Верхней и Нижней Салде, далее будет реализован аналогичный проект для учителей в Березниках. В настоящее время фонд разрабатывает бессрочную программу поддержки для образовательных и культурных институтов в регионах и на всей территории Российской Федерации.

Фонд "Эмпатия" создан в 2019 году для осуществления благотворительной деятельности в целях поддержки и содействия общественно значимой деятельности в сфере образования, науки, культуры и искусства в Российской Федерации: в том числе оказание поддержки деятелям, вносящим значительный вклад в эти направления, содействие проведению научных исследований и программ, и т.д. Основатель фонда Михаил Евгеньевич Шелков, российский бизнесмен и меценат, заместитель председателя совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

Материал подготовлен благотворительным фондом "Эмпатия"