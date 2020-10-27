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27.10.2020 09:51
Рубрика: Общество

Центр Илизарова в Кургане перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Минздрав продолжает отправлять "противоковидные" медицинские десанты в регионы, где наиболее напряженная ситуация с коронавирусом. Группа специалистов направлена в Курганскую область, сообщили в министерстве.

Фото: iStock
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- Минздрав России окажет Курганской области всестороннюю поддержку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - пояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. - В регион направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным.

Для COVID-пациентов будет перепрофилирован НМИЦ травматологии и ортопедии им. Илизарова. На подготовку к приему инфекционных больных будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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