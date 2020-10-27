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27.10.2020 16:01
Рубрика: Происшествия

Жительница Нижневартовска отдала мошенникам 5 млн рублей

Текст: Екатерина Призова

Жительница Нижневартовска перевела на счета мошенников все свои накопления - более пяти миллионов рублей. Убедил ее сделать это звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов.

С заявлением в городскую дежурную часть 54-летняя югорчанка пришла накануне. Она рассказала, что в середине октября ей позвонили из "службы безопасности Сбербанка". Схема была стандартной: с ее счетов будто бы списывают деньги, и чтобы уберечь средства, их надо перевести в резервные ячейки. Женщина догадалась, что говорит с мошенниками и положила трубку. Но спустя время ей со стационарного телефона якобы дежурной части окружной полиции позвонил человек, который представился как "майор МВД Вячеслав Волков".

Фото: youtube.com
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"Потерпевшая проверила номер и убедилась, что действительно беседует с сотрудником правоохранительных органов. Он напомнил ей, что участились случаи мошенничества и нужно быть бдительными. Рассказал, что не следует пренебрегать звонками сотрудников безопасности, и чтобы сохранить деньги, лучше всего их переводить на резервные счета", - рассказали в пресс-службе главка МВД Югры.

Само собой "банкиры" снова связались с потенциальной жертвой - звонок раздался буквально на следующий день, диалог повторился. Но в этот раз женщина последовала их советам и через ближайший банкомат перевела деньги. Так продолжалось десять дней. Мало того, югорчанка оформила два займа в разных банках.

"Только когда все сбережения были переведены в резервные ячейки, она заподозрила что-то неладное. Но было уже поздно, ни мнимые сотрудники банка, ни полицейский не выходили на связь, и женщина поняла, что отдала мошенникам более пяти миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По факту аферы возбуждено уголовное дело. Причастных к ней лиц сейчас устанавливают.

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