На Урале молодая пациентка умерла в коридоре женской консультации

В городе Копейске Челябинской области организована проверка по факту смерти 23-летней пациентки женской консультации. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК по региону.

- По предварительной информации, 26 октября в Копейске в женской консультации скончалась 23-летняя женщина, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, погибшая страдала хроническим заболеванием сердца.

Известно, что ей стало плохо в коридоре медучреждения. Девушке попытались оказать помощь, вызвали "скорую", но спасти не смогли.

По факту смерти пациентки организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в СК.