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27.10.2020 11:12
Рубрика: Происшествия

На Урале в деревне произошел оползень

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В небольшой деревне Верхняя Иленка на северо-востоке Свердловской области произошел оползень: вдоль берега реки образовался разлом. "В настоящее время угрозы для жителей нет", - заверили в региональном МЧС.

Фото: МЧС по Нижегородской области
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На место происшествия выезжала комиссия, в которую, помимо спасателей, вошли специалисты Министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи. Местность обследовали, в том числе, с беспилотника.

"Протяженность зоны разрыва - 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек - 15 метров, до жилого дома - 26,6 метра", - сообщили в пресс-службе главка МЧС области.

Вероятной причиной оползня называют грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии.

Сейчас территорию оползня огородили. Как только почва стабилизируется, администрация муниципалитета спланирует берегоукрепительные работы. В противном случае (если ситуация усугубится) жителям поселка предложат перебраться в жилье из резервного фонда.

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