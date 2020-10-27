На Урале в деревне произошел оползень

В небольшой деревне Верхняя Иленка на северо-востоке Свердловской области произошел оползень: вдоль берега реки образовался разлом. "В настоящее время угрозы для жителей нет", - заверили в региональном МЧС.

На место происшествия выезжала комиссия, в которую, помимо спасателей, вошли специалисты Министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи. Местность обследовали, в том числе, с беспилотника.

"Протяженность зоны разрыва - 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек - 15 метров, до жилого дома - 26,6 метра", - сообщили в пресс-службе главка МЧС области.

Вероятной причиной оползня называют грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии.

Сейчас территорию оползня огородили. Как только почва стабилизируется, администрация муниципалитета спланирует берегоукрепительные работы. В противном случае (если ситуация усугубится) жителям поселка предложат перебраться в жилье из резервного фонда.