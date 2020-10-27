Сильный ураган оставил курганцев без света и автобусов

Мощный снежный циклон, который вчера обрушился на Курганскую область, обесточил 40 населенных пунктов, более 8 тысяч человек остались без электричества. Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

Как сообщили в энергетической компании, на ликвидации последствий стихии задействовано 102 бригады (282 энергетика), 103 единицы техники. Часть бригад с востока области, где удалось стабилизировать обстановку раньше, направлены в помощь другим районам. На особом контроле - больницы, котельные, детские сады, школы. Здесь подключено резервное электроснабжение, задействованы передвижные дизель-генераторы. Временное питание от дизель-генератора организовано для больницы в Шумихинском районе, психоневрологического диспансера в Куртамышском районе, котельных в селах Мальцево (Шадринский район) и Деулино (Каргапольский район). В компании обращают внимание: если из-за перебоев в энергоснабжении возникают проблемы с подключением котлов отопления и домашних электроприборов, можно проконсультироваться по номеру 8 912 571 00 33.

По данным регионального управления ГИБДД, со вчерашнего дня в регионе также введены ограничения для пассажирского транспорта. Движение автобусов с пассажирами на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения области запрещено с 10 часов вечера.

26 октября в регионе весь день сначала шел сильный дождь, к вечеру он перешел в мокрый снег, а ночью началась метель. Порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. В ряде районов выпала месячная норма осадка. На дорогах образовался гололед. Ветер не утих до сих пор. Жителей просят воздержаться от поездок и оставаться дома.