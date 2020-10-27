Новости

В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом 08:25
Минздрав разработал меры по недопущению дефицита лекарств для онкобольных 08:20
Сильный ураган оставил курганцев без света и автобусов 08:01
В работе Google произошел сбой 07:58
Тайфун на Филиппинах унес жизни троих человек 07:29
Эксперт назвал признаки прослушивания телефона 07:07
Заседания в ООН вернут в онлайн-режим из-за случаев COVID-19 07:07
В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров 06:37
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов 06:26
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте 06:10
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах РФ 05:49
Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем намечен на 14 ноября 05:31
В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета" 05:22
Приморские поликлиники из-за COVID-19 перешли на особый режим работы 04:57
КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли 04:55
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом 04:26
Эво Моралес займется разведением рыбы после возвращения в Боливию 04:24
National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник" 03:39
Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США 03:20
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам 03:01
В Миннесоте COVID-19 выявлен у 21 участника предвыборных мероприятий Трампа 02:47
Трамп допустил возвращение США в ВОЗ 02:27
США сократили свой список стран-спонсоров терроризма 01:59
Пятый регион Испании объявил об изоляции из-за коронавируса 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 08:01
Рубрика: Происшествия

Сильный ураган оставил курганцев без света и автобусов

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Мощный снежный циклон, который вчера обрушился на Курганскую область, обесточил 40 населенных пунктов, более 8 тысяч человек остались без электричества. Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ростовской области
На Дону во время урагана дерево раздавило машину с людьми

Как сообщили в энергетической компании, на ликвидации последствий стихии задействовано 102 бригады (282 энергетика), 103 единицы техники. Часть бригад с востока области, где удалось стабилизировать обстановку раньше, направлены в помощь другим районам. На особом контроле - больницы, котельные, детские сады, школы. Здесь подключено резервное электроснабжение, задействованы передвижные дизель-генераторы. Временное питание от дизель-генератора организовано для больницы в Шумихинском районе, психоневрологического диспансера в Куртамышском районе, котельных в селах Мальцево (Шадринский район) и Деулино (Каргапольский район). В компании обращают внимание: если из-за перебоев в энергоснабжении возникают проблемы с подключением котлов отопления и домашних электроприборов, можно проконсультироваться по номеру 8 912 571 00 33.

По данным регионального управления ГИБДД, со вчерашнего дня в регионе также введены ограничения для пассажирского транспорта. Движение автобусов с пассажирами на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения области запрещено с 10 часов вечера.

26 октября в регионе весь день сначала шел сильный дождь, к вечеру он перешел в мокрый снег, а ночью началась метель. Порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. В ряде районов выпала месячная норма осадка. На дорогах образовался гололед. Ветер не утих до сих пор. Жителей просят воздержаться от поездок и оставаться дома.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Названа причина загрязнения воды на Халактырском пляже Камчатки