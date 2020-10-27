Туристический кластер "Горный Урал" представили на форуме в Петербурге

Туристско-рекреационный кластер "Горный Урал", созданный в Челябинской области для развития внутреннего, выездного, социального и детского туризма, представили на I Санкт-Петербургском деловом форуме "Северная пальмира", сообщили во вторник в правительстве региона.

В кластер входят такие жемчужины Южного Урала, как озеро Тургояк, одна из старейших гидроэлектростанций "Пороги" и электросталеплавильный завод, река Ай и село Тюлюк, которое находится на стыке трех природных парков: "Иремель", "Зигальга" и "Зюраткуль". На небольшой территории можно органично сочетать пеший, водный, спелеологический, промышленный, событийный и рекреационный туризм.

Потенциальных инвесторам на форуме были предложены несколько площадок - участок национального природного парка "Таганай" под строительство отеля для всесезонного туризма, территория для создания базовой инфраструктуры в Айской долине, куда ежегодно приезжают на сплавы около 100 тысяч туристов. Финансирование работ по проектированию объектов туристической инфраструктуры уже началось, отметили в минэкономразвития Челябинской области.