В Челябинске построят 88-метровые башни-близнецы

У ледовой арены "Трактор" в Челябинске решили возвести два 25-этажных здания. Строительство башен-близнецов начнется будущей весной, сообщили во вторник в пресс-службе компании-застройщика.

- Строительство двух высоток - лишь первый шаг в рамках освоения территории в границах улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, академика Макеева и 250-летия Челябинска, - пояснили в компании. - Проект предусматривает подземную парковку на 200 машиномест в каждом доме, на первых двух этажах расположится коммерческая недвижимость и площади социально-бытового назначения.

Новые высотки могут составить конкуренцию самым высоким зданиям в Челябинске. Пока высотки свыше 16 этажей в городе можно пересчитать по пальцам. Лидерами считаются деловые центры "Челябинск-Сити" и "Бовид" высотой 111 и 101 метр. Среди жилых зданий лидирует 25-этажный жилой комплекс "Король Плаза" высотой 90 метров.