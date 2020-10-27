В Фонде содействия реформированию ЖКХ подвели итоги реализации за три квартала 2020 года федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда". В регионах расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. О проведенной работе в этом году и задачах на будущее "РГ" рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Вадимович, как бы вы оценили предварительные итоги этого года?

Сергей Степашин: Пожалуй, это единственная программа из нацпроектов, перевыполняемая с результатами, которым не смогла помешать даже пандемия коронавируса. На 1 октября выполнение целевого показателя года достигнуто в 45 субъектах РФ (выполнение составило от 100 до 500 процентов). В среднем по Российской Федерации, с учетом перевыполнения плана 2019 года, достижение целевых показателей 2020 года составило 166,37 процента по числу переселенных граждан и 148,82 процента - по площади расселяемых домов. С начала года переселены 90,84 тысячи человек из аварийного жилья площадью 1,49 миллиона квадратных метров при плане 54,6 тысячи человек и миллион квадратных метров. А с начала реализации федерального проекта ликвидировано более 1,6 миллиона квадратных метров аварийного жилья, переселены 99 тысяч человек.

Какие регионы работают успешнее всех?

Сергей Степашин: Определилась тройка регионов-лидеров. Это Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где переселены в новое жилье 11,27 тысячи человек (целевой показатель 2020 года выполнен на 414,72 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ, где новые квартиры получили более 10 тысяч человек (выполнение целевого показателя 2020 года - 396,50 процента), и Пермский край - там переселены 8,82 тысячи человек (выполнение целевого показателя года - 295,26 процента). Мы ожидаем, что к концу года, учитывая строительный цикл домов, к этим регионам подтянутся и другие. Во многих субъектах РФ сдача новостроек в эксплуатацию запланирована на октябрь - декабрь. При этом важно не только выполнять целевые показатели программы, но и обеспечить высокое качество предоставляемого жилья. Необходимо осуществлять жесткий контроль за ходом строительства домов. Люди должны жить в достойных условиях. Мы также считаем необходимым применять энергоэффективные технологии, что позволит повысить качество жизни и существенно снизить коммунальные платежи жильцов.

Для многих семей это ключи не просто от новой квартиры, но и от нового качества жизни. Фото: fondgkh.ru

Получается, что в некоторых регионах могут завершить программу досрочно?

Сергей Степашин: Ускоренно, то есть до 31 декабря 2023 года, планируют завершить реализацию программы 39 регионов. А 14 регионов уже взяли на себя обязательство закрыть программу по расселению аварийного жилья раньше срока, определенного программой - 1 сентября 2025 года. К примеру, в начале октября такое соглашение было подписано с Сахалинской областью, которая обязалась завершить программу в этом году. В регионе предусмотрено переселить 4,33 тысячи человек, проживающих в аварийных домах площадью 87,55 тысячи квадратных метров.

Помимо решения житейских проблем множества семей программа расселения позволяет значительно поддержать экономику субъектов РФ

На эти цели будет потрачено 6,03 миллиарда рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 1,91 миллиарда, из регионального и муниципальных бюджетов - 4,12 миллиарда рублей. Такое же соглашение на днях подписано с Карачаево-Черкесской Республикой. Саратовская область взяла на себя обязательство реализовать программу до конца 2021 года, Республика Адыгея и Республика Хакасия - до 31 декабря 2022 года. Для обеспечения ускоренных темпов расселения финансирование в настоящее время осуществляется с опережением: общий объем одобренных заявок уже перешагнул за 100 миллиардов рублей.

Правительство РФ по поручению президента решило для ускоренной реализации проекта направить в регионы дополнительно 50 миллиардов рублей. Это поможет делу?

Сергей Степашин: Эти средства ранее были запланированы на 2022 год, но выделяются уже в этом году в опережающем порядке. С помощью этих денег до 1 июля 2022 года должны быть расселены 1,16 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Причем эти меры позволят не только ускоренными темпами обеспечить граждан новым благоустроенным жильем, но и значительно поддержать экономику субъектов РФ. Это даст занятость строительной отрасли, включая производство стройматериалов.

Мы ожидаем, что со следующего года в новостройки будет переезжать не менее 80 процентов граждан, проживающих в аварийных домах. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект об изменениях в ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Согласно предлагаемым поправкам, регионы, готовые обеспечить досрочное завершение программы, смогут получать финансовую поддержку сверх установленного на текущий год лимита, но в пределах общей суммы средств, предусмотренных к выделению до 2024 года. В соответствии с этим законопроектом у Фонда ЖКХ могут появиться полномочия привлекать кредитные банковские средства для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья.

Привлекаются ли средства инвесторов для этих целей?

Сергей Степашин: В конце 2019 года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Законом предусмотрено предоставление субсидий застройщикам, которые заключат с органами местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий или договоры об их комплексном развитии, на возмещение расходов, понесенных на выполнение обязательств по приобретению для переселяемых граждан жилых помещений или выплату им возмещения. Эта субсидия будет предоставляться по мере исполнения застройщиками своих обязательств и составлять до 25 процентов стоимости переселения. Реализация проектов развития застроенных территорий по этой модели позволяет не только улучшать качество городской среды, но и вовлекать в жилищное строительство дополнительные объемы частных инвестиций. Потенциал у этого механизма огромный, его нужно совершенствовать и развивать.

99 тысяч россиян - участников программы уже переехали в новые квартиры

Каковы перспективы проекта после того, как регионы расселят все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года?

Сергей Степашин: Для дальнейшего обновления жилищного фонда и поддержки жилищного строительства целесообразно в субъектах РФ, которые досрочно выполнят программы переселения, начать ликвидацию непригодного для проживания жилья без ограничения даты признания его аварийным. Уже признаны аварийными около 7 миллионов квадратных метров жилья, расселение которого не предусмотрено федеральным проектом. На эти цели из федерального бюджета необходимо направить в 2022 году 10 миллиардов рублей и далее ежегодно - по 50 миллиардов рублей. Это позволит расселять 1,1 миллиона квадратных метров аварийного жилья в год, улучшая условия проживания более 60 тысяч человек. Фонд ЖКХ уже направил соответствующее письмо в правительство РФ.