РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V"

Россия стала одной из первых стран в мире, обратившихся во Всемирную организацию здравоохранения для преквалификации своей вакцины против коронавируса, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

"Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" уже зарегистрирована в России. Сегодня мы направили заявку на ее ускоренную регистрацию и преквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения. Это позволит включить "Спутник V" в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности", - сказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что программа по преквалификации разработана Организацией объединенных наций. Ее координирует Всемирная организация здравоохранения, которая должна дать оценку качеству, безопасности и эффективности российской вакцины и внести ее в список препаратов, прошедших преквалификацию, что позволит в короткие сроки сделать российскую вакцину доступной для всего мира. Успешное прохождение преквалификации даст возможность включить "Спутник V" в перечень лекарственных препаратов, который используется международными закупочными организациями и странами для управления массовыми закупками лекарственных средств.