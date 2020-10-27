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27.10.2020 18:16
Рубрика: Экономика

РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Россия стала одной из первых стран в мире, обратившихся во Всемирную организацию здравоохранения для преквалификации своей вакцины против коронавируса, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" уже зарегистрирована в России. Сегодня мы направили заявку на ее ускоренную регистрацию и преквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения. Это позволит включить "Спутник V" в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности", - сказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что программа по преквалификации разработана Организацией объединенных наций. Ее координирует Всемирная организация здравоохранения, которая должна дать оценку качеству, безопасности и эффективности российской вакцины и внести ее в список препаратов, прошедших преквалификацию, что позволит в короткие сроки сделать российскую вакцину доступной для всего мира. Успешное прохождение преквалификации даст возможность включить "Спутник V" в перечень лекарственных препаратов, который используется международными закупочными организациями и странами для управления массовыми закупками лекарственных средств.

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