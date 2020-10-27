Росавиация открыла для международного авиасообщения Уфу

В России расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение, в частности, в него включен город Уфа, сообщили в Росавиации.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа", - говорится в сообщении.

Россия начала с 1 августа возобновлять приостановленное с 27 марта из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение.

До сегодняшнего дня международные рейсы авиакомпании могли совершать только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.