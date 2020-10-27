Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях

На платформах YouTube, Instagram и Facebook выросло число фейков. Об этом 27 октября сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.

На YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, в Instagram - 35, на Facebook - 31, в Twitter - 22. При этом данные соцсети ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, говорится в сообщении ведомства.

Случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации зафиксированы и на других иностранных интернет-платформах. Пока обращения к американским интернет-компаниям о прекращении цензуры российских СМИ игнорируются, уточняют в Роскомнадзоре. В Госдуму и Совет Федерации направлены предложения по ответным мерам.