Россия поставила на мировой рынок сельхозпродукции на 20 млрд долларов (+14% к прошлому году), а импорт сократился на 1,6% (до 20,3 млрд). Главный покупатель - Китай - по результатам 9 месяцев нарастил поставки еще почти на четверть. А экспорт подсолнечного масла и мяса птицы в Поднебесную увеличился кратно. По данным ФТС, российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран.

По мнению Абрамченко, наращиванию поставок способствуют меры господдержки, направленные на стимулирование производства продукции агропрома и ее сертификацию.

В рамках федерального проекта "Экспорт АПК" к 2024 году планируется достичь объема сельскохозяйственного экспорта в 45 млрд долларов. При пересмотре нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" данный показатель может быть изменен, однако пока все меры поддержки продолжают оказываться в полной мере.

Сельскохозяйственные товары требуют особого хранения и транспортировки, поэтому в рамках проекта планируется построить шесть экспортно ориентированных оптово-распределительных центров общей мощностью 6,4 тыс. тонн (введение в эксплуатацию запланировано на 2023 год). Продолжают действовать транспортные и иные субсидии.

45 млрд долларов составит объем экспорта продукции АПК

Продвижению нашей пищевой продукции за рубежом уделено отдельное внимание - до 2024 года планируется при благоприятном развитии ситуации провести не менее 24 дегустационно-презентационных мероприятий, организовать участие наших экспортеров в международных выставках, а также создать институт атташе - не менее 50 представителей Минсельхоза в странах.

Подробнее

Всю информацию о мерах поддержки экспортеров продукции АПК можно узнать здесь.