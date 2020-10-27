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27.10.2020 14:26
Рубрика: Власть

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы

Текст: Наталия Ячменникова

Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

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"Да, планирует. Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии [юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях]. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН", - сказали в госкорпорации, отвечая на вопрос, планируется ли поднять вопрос на ближайшем заседании. Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.

В апреле этого года Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. "Роскосмос" тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.

"Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года, - прокомментировала тогда этот документ "РГ" Инна Хаванова, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. -  В этом Договоре, участниками которого являются более 100 государств, включая Россию и США, закреплено: космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Космическое пространство было провозглашено достоянием всего человечества".

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По словам эксперта, сегодня получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие прежде в большой космической гонке. Так, три года назад второй в мире (после американского) и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром освоения космических ресурсов. Согласно положениям данного закона, извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге. Уже подписаны меморандумы с Deep Space Industries (США), Planetary Resources (США), iSpace (Япония).

Космическое пространство становится испытательной площадкой (полигоном) для решения многих сложных юридических вопросов. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природо-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и мало предсказуем.

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