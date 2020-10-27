Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Да, планирует. Соответствующий пункт включен в повестку дня сессии [юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях]. Вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН", - сказали в госкорпорации, отвечая на вопрос, планируется ли поднять вопрос на ближайшем заседании. Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, ближайшая встреча пройдет в апреле 2021 года.

В апреле этого года Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. "Роскосмос" тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.

"Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года, - прокомментировала тогда этот документ "РГ" Инна Хаванова, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. - В этом Договоре, участниками которого являются более 100 государств, включая Россию и США, закреплено: космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Космическое пространство было провозглашено достоянием всего человечества".

По словам эксперта, сегодня получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие прежде в большой космической гонке. Так, три года назад второй в мире (после американского) и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром освоения космических ресурсов. Согласно положениям данного закона, извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге. Уже подписаны меморандумы с Deep Space Industries (США), Planetary Resources (США), iSpace (Япония).

Космическое пространство становится испытательной площадкой (полигоном) для решения многих сложных юридических вопросов. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природо-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и мало предсказуем.