Российская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире

Специалисты в сфере агротехнологий утверждают: мировое сельское хозяйство стоит на пороге революционных изменений. В ближайшие десять лет вся сельхозтехника станет беспилотной.

За пальму первенства в новой индустрии бьются ведущие мировые производители, ведь на кону глобальный рынок сельхозтехники, около 150 миллиардов долларов в год. Причем на данный момент российские разработки на голову опережают зарубежных конкурентов. Это значит, что наша страна может занять ведущую роль на мировом рынке производства "мозгов" для тракторов и комбайнов, обогнав даже Германию и США.

Этим летом в Ростовской области прошли сразу два официальных демопоказа беспилотной сельхозтехники. Сначала свои разработки представила компания Cognitive Pilot, а через несколько дней "умные комбайны" показал Ростсельмаш.

Первая фирма была создана на базе одного из ведущих отечественных академических институтов. Разработка оказалась такой перспективной, что систему на свои комбайны поставили ведущие отечественные агрохолдинги: "Русагро", "ЭкоНива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь" и другие, а год назад долю в компании выкупил Сбербанк (в июле Герман Греф, несмотря на пандемию коронавируса, лично прилетал в Ростовскую область, чтобы увидеть в действии внедренное там решение). В основе технологии лежит "машинное зрение", это когда с помощью видеокамеры и блока искусственного интеллекта, установленного на машине, система может видеть происходящее вокруг нее, анализировать ситуацию и обеспечивать автономное движение по оптимальной траектории, выполняя поставленную задачу - уборку культур.

Если на пути возникает какой-нибудь объект (например, большой камень или человек), автопилот дает предупреждение оператору или останавливает машину. Вся система - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России. Для этого Cognitive Pilot открыл в Томске первую в мире фабрику, производящую начинку для беспилотников.

Основой умной системы является нейронная сеть глубокого обучения. Она позволяет различать все самые распространенные в России сельхозкультуры и умеет подстраивать работу комбайна под них. Она легко самообучается новым культурам, даже такой латиноамериканской экзотике, как, например, сорго. Созданные в компании "мозги" уже работают на полях США, Бразилии, а также азиатских стран - это первые после России рынки, которые компания взялась покорять. Технология поражает воображение. Точность ее обработки, или, на языке аграриев, величина захвата жатки, не превышает 10 сантиметров. Это значит, что за машиной не останется никаких нескошенных участков. Не потребуется повторного проезда. А все это экономия топлива и времени, крайне необходимого в уборочную кампанию.

Россия может занять ведущую роль на мировом рынке производства "мозгов" для комбайнов

Во время работы с системой комбайнер остается в кабине, однако, доверив управление роботу, он может сосредоточиться на других параметрах уборки: контроле угла наклона жатки, скорости обмолота и отсыпки зерна в бункер и так далее. А это все повышает эффективность и качество уборки. Кстати, освободив комбайнера от наиболее тяжелой работы, сельхозпредприятия стали все больше приглашать на эту позицию женщин, которые охотно осваиваются с профессией.

А компания Ростсельмаш решила объединить две системы - технологию машинного зрения и систему спутниковой навигации. Как говорят инженеры, это первая в мире гибридная система, которая не только выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, но и управляет рабочими инструментами на ней - например, может регулировать высоту жатки в зависимости от вида и сорта растения; у нее есть функция автоматического разворота, регуляция скорости движения и даже функция остановки перед препятствием.

- Гибридная система автоматизации нужна для более точной работы и для безопасности, - пояснил "РГ" руководитель проекта электронных систем Ростсельмаша Олег Александров. - Случается, что спутники могут на короткое время пропасть или камера засорится. Гибридная система позволяет подстраховаться от таких неприятностей.

Работа над проектом идет давно, признаются в компании. Только практические испытания на закрытых экспериментальных полях ведутся уже пять лет. За это время специалисты обкатали компоненты системы во всех климатических зонах страны в разное время суток и в разные сезоны. Так что они обещают выпустить систему, полностью готовую для любого хозяйства. Правда, она выйдет в продажу в апреле будущего года. Но на сайте компании уже можно сделать предзаказ. Примечательно, что таким оборудованием можно оснащать не только собственные трактора и комбайны, но и вообще любые модели сельхозтехники, даже зарубежные.

Несмотря на то что официальных производителей таких систем в России пока единицы, в эту сферу втягиваются десятки российских малых и средних компаний, которые ведут исследования и разработки, производят дополнительное оборудование, "железо" и программное обеспечение для решения тех или иных задач. Эта индустрия только набирает обороты, и места хватит всем.

Свои испытания ведут практически все ведущие мировые производители, но у россиян действительно есть шансы занять на этом рынке достойное место, говорят эксперты. Так, в сентябре известная международная аналитическая компания Tech Breakthrough опубликовала список лучших компаний мира в сфере умного сельского хозяйства. Среди 1750 компаний из 15 стран мира в топе-10 победителей оказалась и российская Cognitive Pilot как инновация года в области уборки урожая.

Внедрение машин-беспилотников в АПК придаст колоссальный толчок эффективности за счет снижения себестоимости продукции и исключения человеческого фактора (различных ошибок при уборке сельхозкультур), говорят опрошенные "РГ" эксперты. При этом, по их мнению, опасаться за рабочие места аграриям не стоит. Просто люди, которые были заняты монотонной работой, смогут более качественно выполнять свои задачи в роли операторов и меньше уставать, а впоследствии с приходом полностью автономных машин переключиться на другие, в том числе и творческие задачи, которые требуют исключительно присутствия человека. Например, стать оператором парка роботов-комбайнов.

Всю свою историю человечество сталкивается с появлением новых профессий и отмиранием старых. И как правило, новые позиции становятся более интересными и высокооплачиваемыми. Технический прогресс не остановить, мы обязаны участвовать в этой технической революции, чтобы не отстать от мирового развития АПК.