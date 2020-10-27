Есть рынки, слабо подверженные влиянию тех или иных кризисов. Да, могут просесть их отдельные сегменты, но в целом они достойно держат удар. К таким, например, относится рынок аграрный. Это объяснимо: потребность в завтраке, обеде и ужине не зависит от стоимости доллара, барреля или процента ключевой ставки. Однако то, что мы подаем на стол, - вершина айсберга.

Мощных российских тракторов хватает, а вот "малышей" пока приходится закупать за рубежом. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Посмотрим же, что происходит у его подножия и как в агросекторе обстоят дела с выпуском товаров так называемой "группы А", то есть средств производства. Этот процесс на постоянном контроле в Торгово-промышленной палате России. И сегодня президент ТПП РФ Сергей Катырин отвечает на вопросы "РГ".

Сергей Николаевич, по данным "Росспецмаша" с начала года выпуск сельхозтехники в России увеличился, причем солидно, по некоторым позициям на 20-30 процентов. Чем объясняется такой рост? Получается, что пандемия не затронула эту отрасль?

Сергей Катырин: За восемь месяцев 2020 года выпуск отечественных сельхозмашин, которые соответствуют постановлению правительства России № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 18,6 процента и в денежном выражении превысил 101 миллиард рублей.

Учитывая достаточно высокую базу 2019 года, это действительно хороший результат.

Заводы сельхозмашиностроения и аграрии на время пандемии не прекращали свою работу, соблюдая при этом все необходимые меры санитарно-эпидемической безопасности. Ведь от их деятельности напрямую зависит продовольственная безопасность России. В результате урожай сельхозтоваропроизводители вырастили хороший, цены на их продукцию по многим основным позициям были на уровне, который позволил приобретать больше средств производства, чем в 2019 году.

Кроме того, причинами положительной динамики стали эффективные меры государственной поддержки, курс российских заводов на постоянное повышение качества техники и уровня ее локализации.

За восемь месяцев 2020 года объем выпуска отечественных сельхозмашин в денежном выражении превысил 101 миллиард рублей

Каких результатов можно ожидать по итогам года в плане выпуска, импорта и экспорта техники?

Сергей Катырин: Если не будет серьезных потрясений, которые скажутся на отрасли, то эти показатели окажутся не ниже уровня 2019 года. За 8 месяцев нынешнего года экспорт российской сельхозтехники составил 10 миллиардов рублей, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отечественные предприятия на сегодня занимают 58 процентов внутреннего рынка.

А как обстоят дела с импортозамещением в этой отрасли? В каких ее сегментах дела обстоят наиболее благополучно? Где следует подтянуться?

Сергей Катырин: В России производится сельхозтехника большинства основных сегментов. Выпускаемая отечественными заводами номенклатура постоянно расширяется. Но при этом есть ряд направлений, по которым необходимо наращивать компетенции: тракторы малой мощности, техника для виноградарства и садоводства, свекло- и картофелеуборочные машины, критически важные компоненты.

Сельское хозяйство - это не только крупные агрохолдинги с парком в сотни комбайнов и тракторов. По оценке минсельхоза, доля вклада фермерских хозяйств в общие закрома превышает 13 процентов, а личных подсобных хозяйств - 28 процентов. Многим сельхозпроизводителям требуется мелкая сельхозтехника. Удалось ли решить, скажем, проблему отечественных тракторов малой мощности?

Сергей Катырин: Российские производители лидируют в сегменте тракторов мощностью свыше 200 лошадиных сил, где их доля на внутреннем рынке составляет более 65 процентов. На рынке тракторов малой мощности (от 40 до 100 "лошадей") представлена в основном белорусская техника. Концерн "Тракторные заводы" планирует заключить специнвестконтракт с Минпромторгом России на производство трактора малой мощности Agrolux. Если у компании получится локализовать производство всех компонентов в рамках постановления правительства № 719, сохранив высокое качество техники, то она сможет навязать конкуренцию и в этом сегменте.

Развитие сети газозаправочных станций ведется в 27 регионах страны

Минэнерго лоббирует программу развития газомоторного топлива в РФ. В ней, в частности, предусмотрен частичный перевод сельхозтехники на газ. Готовы ли производители сельхозтехники рискнуть и начать выпускать газовые комбайны и прочее?

Сергей Катырин: Развитие сети газозаправочных станций ведется в 27 регионах страны, где интенсивно используется и развивается автотранспорт. При этом учитываются важнейшие обстоятельства: снижение затрат на транспорт, обеспечение большей экономии, улучшение экологической среды.

Строительство же сети газозаправочных станций для сельхозпредприятий пока не предусматривается в силу большой затратности, специфики уборочной техники. В стране не производятся комбайны, которые можно было бы легко переоборудовать на использование ГМТ.

Компания "Газпром газомоторное топливо" - единственная организация, осуществляющая развитие сети предприятий по обеспечению использования газомоторного топлива, - реализует небольшой пилотный проект в Краснодарском крае по переводу небольшого парка транспортных средств сельскохозяйственного предприятия на использование газомоторного топлива. Но это не специальная уборочная или аналогичная ей техника. Поэтому говорить о переводе парка различных сельхозмашин на газомоторное топливо в ближайшей перспективе преждевременно.

Справка

По данным ассоциации "Росспецмаш" в январе - августе 2020 года отгрузка потребителям отечественных полноприводных тракторов мощностью более 300 л.с. в России увеличилось на 37 процентов (в августе - почти на 76 процентов), а самоходных зерно- и кормоуборочных комбайнов - на 34,7 процента. Рынок же малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в январе - августе снизился на 2,5 процента, что является следствием значительного падения отгрузок (47,3 процента) в августе 2020 года. Сектор тракторов до 40 л.с. формируется сейчас в основном техникой из Китая и Японии.