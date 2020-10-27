Российское вино станет элитным экспортным товаром

После принятия нового закона о виноделии в отрасли начался настоящий инвестиционный бум. Сюда потянулись и мелкие фермеры со своими небольшими виноградниками, и крупные инвесторы с миллиардами рублей. У России есть все шансы занять заметную роль на мировой винной карте.

Но для этого государство должно дать больше свободы добросовестным производителям, а бизнесу придется думать стратегически и сосредоточить усилия в нише уникальных вин.

Ценителям вина стоит присмотреться к урожаю 2020 года в России, говорят эксперты Роскачества. Урожай винограда в этом году заметно снизился по сравнению с прошлым, но качество напитков будет одним из лучших за всю историю страны. По предварительным данным, в среднем по стране урожай винограда снизился на 30 процентов. Причина - засуха, которая царила на юге практически все лето и сентябрь. В итоге на Дону, например, собрали в полтора раза меньше прошлогоднего, притом что уже несколько лет подряд площадь виноградников растет. В Крыму ситуация неоднородна, снижение урожая в зависимости от региона варьируется в пределах 25-40 процентов. Хотя на Кубани ситуация получше. Здесь ущерб оценивают в целом в 20 процентов. На фоне того, что теперь по закону наши виноделы используют исключительно отечественное сырье (вином может называться только напиток, полученный из российского винограда), спрос на виноград вырос очень сильно. Но острого дефицита ягоды не возникло, говорят эксперты. При этом сухой климат позволил ягодам получить максимальную концентрацию танинов и полифенолов, а низкая влажность воздуха помогла избежать грибковых болезней. Сырье получилось отменным.

Виноделие вообще имеет все шансы стать одной из ключевых отраслей в российском АПК, заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на недавнем фестивале WineFest 2020 в Балаклаве. Еще десять лет назад многие не могли представить, что российский продукт может быть конкурентоспособным на мировых рынках. А сегодня оно занимает большую часть российских прилавков, и его можно увидеть в магазинах многих стран мира.

Правда, как говорят специалисты, уровень конкуренции на мировом рынке в классических сортах (пино-нуар, мерло, шардоне и другие) крайне высок. Понадобится не один десяток лет, чтобы выйти в них на топовые позиции.

- Проблема не столько в качестве напитков, сколько в сложившихся традициях и брендах. Никогда европейские снобы не признают, что в мире появляются новые производители, которые объективно обогнали их по качеству. Кроме того, огромные деньги вливаются в пиар элитных брендов - это позволяет поддерживать флер исключительности и накидывать за это дополнительный нолик на ценник, - говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - А с учетом стран так называемой "второй волны", которые достигли больших успехов в виноделии за последние 30 лет и смогли закрепиться на мировом рынке (Чили, Аргентина, США, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и так далее), пытаться влезть в эту нишу крайне сложно.

Ценители вин ищут автохтонные сорта - те, что растут только в этой местности, - по всему миру и готовы платить за них хорошие деньги

На Кубани и в Крыму есть тысячи гектаров прекрасных терруаров, которые могут производить недорогое качественное вино классических сортов для рынка России и ближнего зарубежья, а остальные регионы могут сосредоточиться на автохтонных сортах - то есть тех, которые растут только в этой местности и являются эксклюзивом на мировом рынке. Пресыщенные ценители вин ищут такие изюминки по всему миру и готовы платить за них хорошие деньги. Например, некоторые донские вина продаются в бутиках Парижа и Бордо с ценником от 40 евро за бутылку.

- Ростовская область - это вообще самый северный регион страны, пригодный для промышленного виноделия. Большинство виноградников у нас укрывные, каждую осень кусты нужно прятать от морозов, а весной снова распаковывать, что существенно повышает себестоимость. Производить так называемый массмаркет невыгодно. А вот дорогие автохтоны - это то, что нужно, - говорит винодел Юрий Малик.

Несколько лет назад он купил в хуторе Арпачин небольшой дом с участком. А узнав, что поселок с 1800-х годов был центром казачьего виноделия, возродил на этих землях знаменитые некогда виноградники. Конечно, собирать аборигенные сорта (из белых здесь сейчас выращивают "алиготе", "сибирьковый", "пухляковский" и "кумшацкий", а из красных - "саперави", "цимлянский черный" и гордость донских виноделов "золотой красностоп") приходилось по крупицам. Автохтоны вообще не очень урожайные, к тому же плохо переносят болезни и холода, так что в поисках чистой лозы ему пришлось кропотливо объехать все местные хутора и хозяйства, искать ее по виноградникам энтузиастов и профильных НИИ. Но оно того стоило. Сейчас Малик даже не идет в сетевые магазины, хотя ему постоянно присылают выгодные предложения от розничных компаний. У него есть свой фирменный магазинчик в Ростове-на-Дону, а также заключены договоры прямых поставок в топовые московские рестораны и за рубеж. Такая тактика позволяет получать максимальную прибыль с каждой проданной бутылки.

- Мы будем наращивать прибыль за счет повышения качества и цены, а не за счет увеличения объема производства, - поясняет бизнесмен. - Местные власти сейчас работают над созданием туристического маршрута "Долина Дона", и если сюда потянутся туристы, то винодельня сможет зарабатывать с каждой бутылки еще больше. У нас каждый сезон появляются новые интересные виноделы, так что, думаю, через несколько лет мы увидим настоящий бум автохтонного российского виноделия.