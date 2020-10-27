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27.10.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Без давления на ракетку

Рублев спокойно идет к Итоговому турниру
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Андрей Рублев после победы на турнире в Санкт-Петербурге продолжает свою беспроигрышную серию. Российский теннисист без особого труда преодолел первый круг турнира в Вене, за 58 минут выбив из сетки словака Норберта Гомбоша в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Андрей Рублев хотел бы пробиться на Итоговый чемпионат. Ведь в этом году он в последний раз пройдет в Лондоне Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС Андрей Рублев хотел бы пробиться на Итоговый чемпионат. Ведь в этом году он в последний раз пройдет в Лондоне Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Андрей Рублев хотел бы пробиться на Итоговый чемпионат. Ведь в этом году он в последний раз пройдет в Лондоне Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

- Мне повезло на старте, удалось хорошо начать матч, что придало мне уверенности, - отметил Андрей в интервью на корте. - С каждым геймом я играл все лучше и лучше и концовку матча провел на высоком уровне.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Гомбош занимает 104-е место в рейтинге ATP и прошел в основу через сито квалификации. Но вообще состав турнира в Вене, где титул и 500 очков собирается защищать третья ракетка мира Доминик Тим, довольно сильный. Поэтому Рублев не расслабляется, но сохраняет спокойствие.

- Хотя у меня нет больших ожиданий, буду выкладываться по максимуму в каждом матче. Посмотрим, что из этого получится, - приводит слова Рублева пресс-служба ATP. - Я уже провел отличный сезон, так что мне нечего терять.

Андрей Рублев: Я попал в топ-8 рейтинга, провел отличный сезон, так что мне нечего терять

Такой же подход у Рублева и к Итоговому чемпионату года в Лондоне. Благодаря титулам в Гамбурге, а затем в Питере, Андрей попал в топ-10, а потом поднялся на восьмое место в чемпионской гонке. Он пока не гарантировал себе путевку на престижный турнир. На поездку в Лондон все еще претендуют аргентинец Диего Шварцман, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и канадец Денис Шаповалов. Однако шансы у россиянина неплохие.

- В этом году Итоговый турнир в последний раз будет принимать Лондон. Там будет здорово, хотел бы там выступить хоть раз, - отметил Андрей. - Если честно, я ведь не думал, что у меня вообще будет шанс оказаться в топ-8. Но не хочу менять свое мышление. Даже если я никуда не поеду, для меня ничего не поменяется, я в любом случае провел потрясающий сезон. А если попаду на Итоговый турнир, концовка года будет просто идеальной.

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Между тем вторая ракетка мира Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP - 789 недель. Предыдущий рекорд принадлежал экс-первой ракетке мира американцу Джимми Коннорсу (788 недель). Кроме того, испанец стал пятым игроком в истории открытой эры, который более 800 недель находится в числе 50 лучших теннисистов. Рафа присоединился к Коннорсу, швейцарцу Роджеру Федереру, чеху Ивану Лендлу и американцу Джону Макинрою.

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