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27.10.2020 17:56
Рубрика: Экономика

РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет

Текст: Евгений Гайва
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Вернуть неиспользованные билеты на поезда дальнего следования, оформленные в кассах, пассажиры старше 65 лет снова могут дистанционно, сообщили в холдинге "Российские железные дороги" (РЖД).

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Такая мера введена для пассажиров, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пояснили в компании.

"Эта технология распространяется на поезда и вагоны холдинга "РЖД" и других перевозчиков, включая АО "ТКС", АО "ПКС", АО АК "ЖДЯ", АНО "ЕТД", а также на поезда 7000 нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний. Специальные условия будут действовать до 31 января 2021 года", - отметили в РЖД.

Чтобы вернуть билет можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8 (800) 775-00-00. После того, как оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, он согласует с пассажиром пункт продажи, где в течение полугода можно будет получить обратно деньги при наличии оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены, уточнили в РЖД.

Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19

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